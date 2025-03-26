全國少年籃球錦標賽》睽違21年再登巔峰！雲林土庫女籃奪冠

吳艾玲（左起）、許容瑄，李佩容、黃酈薇馳騁在球場的表現， 也令不少外縣市學校關注，更被外界譽為「鎮隊四劍客」。（記者李文德攝）

〔記者李文德／雲林報導〕睽違21年，雲林縣土庫國小參加第57屆全國少年籃球錦標賽，以5戰全勝之姿勇奪U12女子組冠軍，隊上更有4名球員以有外縣市籃球名校關注，紛紛招手，今（26日）球員揮軍北上再戰2025全國小學籃球錦標賽，雲林縣長張麗善除授旗鼓勵朝連霸邁進，針對留才也將透過與企業連結，讓雲林縣人才深耕在地。

土庫國小在培育女籃人才超過40年，是地方孕育籃球新星的知名學校，早在2004年就曾參加第36屆錦標賽時，就奪得隊史首冠，此後幾乎都與后冠擦身而過。日前以40比27，力退強敵台中東興國小，睽違21年再次摘冠，全校師生無不為此歡慶。

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教練龍弘元表示，比賽前球員們面對即將而來的戰役感到緊張，因此也有不少隊員表現不穩定，但他以過來人經驗，告訴大家如何保持屹立不搖的心態，久而久而，球員們心理狀態都能承受壓力，更是他們錦標賽5戰全勝大滿貫的關鍵。

14名球員各司其職，馳騁在球場的表現， 也令不少外縣市學校關注，其中被外界譽為「鎮隊四劍客」的黃酈薇、許容瑄、李佩容、吳艾玲，在賽場上優異表現，不少外縣市國中籃球名校，紛紛招手盼就讀。

黃酈薇說，面對強敵時難免會緊張，但其實更應該放鬆，才能讓自己表現更穩定，更享受比賽。對於外縣市學校招手，則打算就讀土庫國中，持續精進球藝；許容瑄表示，「告訴自己我做得到」是她心態調整的關鍵，對於未來，也打算就讀土庫國中，升高中時再評估。

教練施明谷說，雖然外界說鎮內有四劍客，可每一位球員都是球隊的寶，不論防守、進攻等都面面俱到，相信此番北上征戰，一定能夠再次奪冠光容返鄉。

張麗善說，期待14名小球員們此番再戰，能再奪回佳績，而雲林這幾年不斷培育運動人才，全力推動選手4級連結，從國小、國中、高中到大專院校，進行一條龍式的人才養成，甚至還有第五級連結，即是企業合作媒合選手到企業運動隊伍上班，讓選手不擔心就業問題，永續在運動界貢獻一己之力。

雲林縣參加第57屆全國少年籃球錦標賽，以5戰全勝之姿勇奪U12女子組冠軍，14名球員揮軍北上再戰2025全國小學籃球錦標賽，朝連霸之路邁進。 （記者李文德攝）

雲林縣土庫國小參加第57屆全國少年籃球錦標賽，以5戰全勝之姿勇奪U12女子組冠軍。（記者李文德攝）

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