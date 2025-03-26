專欄》面對運動傷害ㄧ定要挨刀嗎？

葉文凌。（資料照，記者王元鴻攝）

台灣運動醫學會前理事長葉文凌教授

做了30幾年的運動傷害，最常被問的問題是什麼呢？就是運動傷害需要手術嗎？不只是運動員會問，家屬會問，親朋好友會問，球迷會問，醫生也常常會問。可見運動傷害真是一個又淺顯又深奧的議題，望之彌高，卻又觸手可及。人人可以琅琅上口，但又迷迷糊糊不知道是什麼。現在就讓我們闡述一下吧。

運動傷害的學術定義：泛指因為運動而造成的身體傷害。聽起來很合理，但是十分空泛。什麼才叫做運動呢？身體傷害是指什麼部位？又怎樣才叫傷害呢？我個人認為，更合理的定義應該是：泛指因為身體的各種活動而造成的問題以及損傷，更簡單地說，和運動相關的身心靈問題都可以稱為運動傷害。所以運動員不只是真正意義上的專業運動員，週末運動員和業餘運動員，也是運動員。而你我等工作勞累，辛勤操作，乃至於偶爾打打球，在廣義上也是運動的一種。以身體的問題和損傷而言，由過胖和過瘦、代謝問題、心理問題、乃至於真正的身體結構受到傷害均是屬於運動傷害的一種。

請繼續往下閱讀...

我們目前對於運動傷害的定義，大多是狹意的。也就是真正有參與運動活動而造成的身體結構的損傷，才能稱為運動傷害。如果稍微擴大的話，通常可以把過度使用而造成的傷害也列進來。例如，因為勞動的過度使用而造成的傷害，也可以稱為運動傷害。至於心理問題、代謝問題、內科疾病等等，往往只有在專業的競技運動員才有這一類的議題。一般人是不會考慮這些問題的。

所以狹義定義運動傷害的受傷範圍如下：

一、軟組織的傷害：較常見的，主要是挫傷、擦傷、鈍傷、裂傷等等。

二、骨骼的傷害：最常見的是骨折，骨折有多種型態。可以是完全骨折或者不完全骨折，可以是閉鎖性骨折也可以是開放性骨折。不完全骨折在運動員最常見的是壓力性骨折。

三、關節的傷害：

關節可以分為可動關節、微動關節、不可動關節。

可動關節的結構主要是提供最節省能量，而且有效率的活動。其結構主要是關節囊、軟骨、韌帶、半月板或者是類半月板的結構。

關節囊：像一個氣球一樣包覆在整個關節外面，通常支撐力量不太強，但是在某些特定部位為增強支撐力量，關節囊會變得較為肥厚，而被稱為韌帶。譬如膝關節的內側韌帶，以及肩關節、踝關節均有許多此類結構。這一類的韌帶支撐力遠不及於真正的韌帶結構，如十字韌帶等。

關節囊的內部通常會有關節液。關節液富含玻尿酸。年輕時，玻尿酸黏稠而且量也大。所以具有強大的緩衝作用，但隨著年齡增大，玻尿酸漸漸變得較稀而且量也變少。所以緩衝能力下降。一旦活動增強時，往往不堪負荷。而關節液又是軟骨吸收營養和排除廢物的地方。所以軟骨也往往會遭受池漁之殃。

軟骨：軟骨的損傷可以由急性的軟骨骨折，慢性的軟骨缺損，終於到退化性關節炎。簡單地說，越急性的傷害和面積越小的損傷，手術是比較好的選擇。但時間越久，傷害面積越大，手術往往是事倍功半，也越不可能回到運動場上。

半月板或類半月板的構造：

如半月板和肩關節及髖關節的唇盂等。這些構造往往具有決定性的功能，一旦受傷，手術往往是最好的選擇。

韌帶：是連接骨頭與骨頭的構造。所以在關節活動上具有決定性的影響力，一旦受傷，往往會改變生物力學。所以多數的韌帶受傷，仍然是以手術為最好的選擇。現代的韌帶手術，最大的挑戰是在於如何恢復正常的韌帶結構。

有別於上世紀90年代，那時候多半聚焦於如何恢復生物力學的結構，進入21世紀，生物力學是不夠的，必須要讓韌帶恢復的更像韌帶，而不是只有疤痕組織而已。這裡面依然有巨大的挑戰，也能有許多困難需要克服。

聽我講了這麼多，大家應該可以理解，為什麼運動傷害需不需要手術是一個很難回答的問題了吧，因為真的很難回答。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法