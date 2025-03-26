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時隔40年！新北市網溪國小籃球隊再獲全國少年籃球錦標賽冠軍

2025/03/26 15:12

新北市永和網溪國小榮獲全國少年籃球錦標賽U12冠軍。（記者翁聿煌攝）新北市永和網溪國小榮獲全國少年籃球錦標賽U12冠軍。（記者翁聿煌攝）

〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市國小男生組籃球勁旅、永和區網溪國小今年繼去年拿到全國少年籃球錦標賽U11組（11歲組）冠軍，今年再度獲得U12冠軍，是網溪國小40年來二度獲得U12組的冠軍球隊，將代表台灣參加6月在台北舉行的8強國際邀請賽。

網溪國小校長李明杰說，網溪國小曾經是全國國小籃球男生組的明星球隊，在40年前拿過全國國小男生組的冠軍，前職籃明星球員顏行書就是當時的校隊代表球員之一。

李明杰說，校方為恢復當年籃壇雄風，自8年前成立體育班，循序漸進培養國小籃及桌球小將，低年級成立籃球遊戲社團，讓小朋友先喜歡籃球運動，認識籃球的基本規則和制度，中年級成立籃球培養社團，對於有興趣的小朋友加強體能和技巧的訓練，體育班招考全新北市對籃球有興趣的小4升小5學生。

李明杰說，網溪國小體育班不僅訓練學生的球技，更重視學生的學業成績，學校體育班的平均學業成績，甚至優於其他普通班，讓家長願意爭取要進入體育班就讀。

總教練倪子平說，網溪國小籃球隊的特色是水準平均，個個能攻能守，今年隊上的長人及射手、綽號「網溪CURRY」的張居翊在冠亞軍決戰前右手骨折，無法出戰，全隊將士用命，依然力克強敵拿下冠軍。

指導教練黃金財說，學校有計畫地培養籃球隊，逐漸在全國賽開花結果，去年拿到全國少年籃球錦標賽U11組冠軍，今年全隊再接再勵、拿到第57屆U12組冠軍，碰巧是網溪國小40年前學校再次拿到冠軍，帶給學校最有紀念價值的回憶。

永和網溪國小籃球隊全國大賽冠軍，總教練倪子平（前中）率隊向觀眾致意。（新北市網溪國小提供）永和網溪國小籃球隊全國大賽冠軍，總教練倪子平（前中）率隊向觀眾致意。（新北市網溪國小提供）

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