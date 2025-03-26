MLB》昔冠軍功臣手感仍難尋？遊騎兵潛力股卡特3A開季

卡特。（資料照）

〔記者林宥辰／綜合報導〕2023年遊騎兵勇奪世界大賽冠軍時，新秀卡特（Evan Carter）堪稱功臣，17場季後賽出賽累積3成打擊率、攻擊指數0.917。但時隔2年，22歲的卡特連在正式名單尋求一席之地都困難，今年球季被教練團宣告從3A開季。

卡特去年一度受背傷影響出賽，整季只打了45場比賽，打擊三圍則是 .188/.272/.361，而他至今在熱身賽留下1成54打擊率、攻擊指數0.419，連他自己都自評：「打得很爛！」

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遊騎兵隊總裁楊恩（Chris Young）提到，仍對卡特恢復身手有信心。楊恩說：「我們希望看到的是最好的版本的他，而他目前的打擊狀態，還沒有達到我們認知之下，他應該有的水準。我們認為他會是球隊的重要一員，也需要他拿出最佳表現來幫助球隊贏球。如果他能做到，他會幫我們贏下許多比賽。」

遊騎兵總教練波契（Bruce Bochy）說，卡特去年因傷缺陣多時，本就需要時間重新適應。波契說：「面對大聯盟層級投手本就不容易，而他需要更多打席。不管是誰，缺陣多時都會影響狀態，特別是他還年輕。」

卡特本人認為，3A開季對他而言並非壞事，且有助於自己長遠發展，他和球團也同時指出，這次小聯盟開季，他同時會在技術和心理上進行調整，也是棒球場上例行性的調整。

卡特說：「我得回到打出好表現的狀態。我知道自己能做到，也已經在最高殿堂證明過。我相信自己的能力，只是需要重新找回自信，而這次調整對我來說是最好的機會。」

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