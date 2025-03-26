中職》史上罕見！3人引退後復籍 剛開季就有讓渡

李丞齡。（資料照，統一獅隊提供）

〔記者龔乃玠／台北報導〕自從中職設立「張家浩條款」，幾乎沒有任意引退選手再復籍的案例，未料在今年球季開打前，就有李丞齡、呂偉晟和董秉軒3人同時復籍，堪稱史上罕見的現象，且味全龍展現成人之美，讓董秉軒透過讓渡拚轉隊可能，若成真將是史上第1人。

李丞齡在2023年任意引退，今年2月26日申請復籍獲得統一獅同意，他已在公辦熱身賽打8場比賽，10打數敲3安，打擊率3成，力拚暌違2年重返一軍戰場；而2024年引退的呂偉晟，亦在3月14日獲味全同意復籍，也在公辦熱身賽出賽4場，奪1中繼2救援，防禦率2.45。

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前味全砲手董秉軒同樣在2024年引退，過了半年後有意復出，今獲得味全龍的同意復籍，只是在球隊已無位置，龍隊表示可透過讓渡程序協助他延續選手生涯，而董秉軒也透過經紀人向台鋼探詢隨隊自主訓練的機會獲同意，有機會在台鋼迎來職棒第2春。

過去中職發生過張家浩引退後加入別隊的案例，為避免類似情況發生而設立「張家浩條款」，規定復籍需要經過原屬球團同意，不得在其他球隊突然復籍。董秉軒若轉隊成功，將是「張家浩條款」後首位任意引退復籍轉隊的選手。

不過中職規章規定，球團提出讓渡申請的日期從例行賽第1天開始，也就是味全龍最快在3月29日才能申請，而有意取得球團需以書面向聯盟表達意願，若有超過2支以上申請，將被指定由其中戰績最差的球團取得，不過若是在開季30日以內的戰績比較，將是看前一完整球季的戰績。

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