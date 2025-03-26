世界盃資格賽》門將「奶油手」讓中國不敵澳洲 逾7萬自家人助威無用

澳洲隊贏球。（美聯社）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕2026年世界盃資格賽亞洲區第3輪C組賽事，世界排名第90的中國男足昨晚（25日）在主場杭州奧體中心體育館，迎戰世界排名第26的澳洲。雖然現場有7萬588名中國球迷助威，但中國隊久攻不下，加上中國門將王大雷發生「奶油手」讓對手多進1球，中國隊以0比2輸給澳洲。

中國門將王大門「奶油手」影片請點此

此戰上半場第16分鐘，澳洲隊選手J.厄文（Jackson Irvine）在禁區附近接獲隊友傳球，他起腳射門被擋下後，J.厄文再把球搶回來、並盤球晃過對方防守，最後起左腳射門破網，為澳洲隊取得1比0的領先。

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接著上半場第29分鐘，澳洲隊邊鋒維盧皮萊（Nishan Velupillay）在禁區門前起腳，王大雷正面沒有完全擋下，讓球從手邊溜進大門，澳洲隊取得2比0的領先。中國隊整場比賽的控球率為49％，全場12次射門中只有1次射正，中國男足最後吞下敗仗。

澳洲隊選手J.厄文（右）進球。（美聯社）

身為中國隊長的王大雷賽後受訪坦言，「失誤就是失誤，沒有什麼好說的。」他解釋，當下第第一時間並沒有看到球，前面的視線被擋住，作為老將也經歷許多，在球場上保持專注。

世界盃資格賽亞洲區第3輪C組戰況，日本隊以6勝2和居分組龍頭，也已經取得世界盃門票。澳洲隊以3勝4和1敗排第二，沙烏地阿拉伯以2勝4和2敗排第三，印尼以2勝3和3敗排第四，巴林以1勝3和4敗排第五。中國隊以2勝6敗、積分6分排分組墊底。分組前兩名可獲得世界盃會內賽門票。

中國隊無法以分組前兩名晉級2026年世界盃資格賽，仍有機會透過附加賽晉級世界盃會內賽。但前提是中國隊接下來面對印尼和巴林的比賽，至少都要贏球才保有一線生機。

澳洲隊贏球。（美聯社）

逾7萬名中國球迷到場助威。（歐新社）

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