晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 足球

世界盃資格賽》門將「奶油手」讓中國不敵澳洲 逾7萬自家人助威無用

2025/03/26 16:27

澳洲隊贏球。（美聯社）澳洲隊贏球。（美聯社）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕2026年世界盃資格賽亞洲區第3輪C組賽事，世界排名第90的中國男足昨晚（25日）在主場杭州奧體中心體育館，迎戰世界排名第26的澳洲。雖然現場有7萬588名中國球迷助威，但中國隊久攻不下，加上中國門將王大雷發生「奶油手」讓對手多進1球，中國隊以0比2輸給澳洲。

中國門將王大門「奶油手」影片請點此

此戰上半場第16分鐘，澳洲隊選手J.厄文（Jackson Irvine）在禁區附近接獲隊友傳球，他起腳射門被擋下後，J.厄文再把球搶回來、並盤球晃過對方防守，最後起左腳射門破網，為澳洲隊取得1比0的領先。

接著上半場第29分鐘，澳洲隊邊鋒維盧皮萊（Nishan Velupillay）在禁區門前起腳，王大雷正面沒有完全擋下，讓球從手邊溜進大門，澳洲隊取得2比0的領先。中國隊整場比賽的控球率為49％，全場12次射門中只有1次射正，中國男足最後吞下敗仗。

澳洲隊選手J.厄文（右）進球。（美聯社）澳洲隊選手J.厄文（右）進球。（美聯社）

身為中國隊長的王大雷賽後受訪坦言，「失誤就是失誤，沒有什麼好說的。」他解釋，當下第第一時間並沒有看到球，前面的視線被擋住，作為老將也經歷許多，在球場上保持專注。

世界盃資格賽亞洲區第3輪C組戰況，日本隊以6勝2和居分組龍頭，也已經取得世界盃門票。澳洲隊以3勝4和1敗排第二，沙烏地阿拉伯以2勝4和2敗排第三，印尼以2勝3和3敗排第四，巴林以1勝3和4敗排第五。中國隊以2勝6敗、積分6分排分組墊底。分組前兩名可獲得世界盃會內賽門票。

中國隊無法以分組前兩名晉級2026年世界盃資格賽，仍有機會透過附加賽晉級世界盃會內賽。但前提是中國隊接下來面對印尼和巴林的比賽，至少都要贏球才保有一線生機。

澳洲隊贏球。（美聯社）澳洲隊贏球。（美聯社）

逾7萬名中國球迷到場助威。（歐新社）逾7萬名中國球迷到場助威。（歐新社）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中