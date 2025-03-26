NBA》危險！勇士2連敗快跌入附加賽區間 主帥談本季「最關鍵一役」

勇士2連敗。（美聯社）

〔體育中心/綜合報導〕沒有一哥柯瑞（Stephen Curry）的勇士今天在客場以86：112遭熱火打爆，吞下2連敗，季後賽席次恐怕不保。下一戰勇士將於2天後對決鵜鶘，總教練柯爾（Steve Kerr）今賽後也坦言，這將會是本季最關鍵的一場戰役。

勇士今天敗給熱火後吞下2連敗，戰績41勝31敗仍位居西部第6名，落後第5的湖人2.5場勝差，而更關鍵的是只領先第7的快艇，以及第8的灰狼0.5場勝差。現在只剩下最後10場例行賽，勇士要是再繼續輸球，恐怕將跌入附加賽區間。

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金州大軍下一戰將在2天之後對上西部倒數第2名的鵜鶘，不過總教練柯爾完全不敢掉以輕心，「我認為這場比賽是我們本季最重要的一戰，我們已經2連敗，表現非常糟糕。是時候做出回應了，我們必須振作，這是一支好球隊該做的，我相信我們能夠做到。」

勇士資深防守悍將D.格林（Draymond Green）也坦言，球隊必須拿出好表現，「你不希望自己就這樣陷入低迷，這是球季裡最不該崩盤的時候，所以我們必須拿出表現，確保這趟客場之旅能朝正確方向邁進，扭轉局勢。」

勇士爭奪季後賽席次關鍵期，不幸碰上一哥柯瑞受傷作壁上觀，今天賽前柯爾透露，柯瑞預計將會在下一戰對上鵜鶘時復出。勇士本季前3次與鵜鶘交手都取勝，2天之後是否能完成橫掃，值得關注。

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