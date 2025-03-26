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中職》前日本獨盟2投手加入富邦 日媒專訪兩人全新挑戰

2025/03/26 16:16

根岸涼、二宮衣沙貴。（取自富邦悍將官網）根岸涼、二宮衣沙貴。（取自富邦悍將官網）

〔記者林宥辰／綜合報導〕日本媒體《Sanspo》日前報導來台通過富邦悍將測試並加盟的兩位投手根岸涼、二宮衣沙貴，兩人皆出身日本獨立聯盟BC聯盟的茨城宇宙行星隊，也都曾以日本微風隊（Japan Breeze）身分出征加勒比海大賽。

根岸涼今年初投入富邦悍將測試，隨後通過測試並成為育成洋投；二宮衣沙貴原本自費到台鋼測試，但測試未果，轉投富邦測試後受到留用，兩人今年投入富邦悍將，預計都會先待在二軍。

透過日媒訪問，根岸涼說：「很高興能和富邦悍將簽約。過去兩年間，我有幸在不同國家打球，累積了寶貴的經驗。今年能夠加入這支水準極高、環境完善的球隊，我感到非常興奮。」

兩位右投手今年初都加入日本微風隊，在前日職外籍名將拉米瑞茲（Alex Ramirez）擔任監督率領下，出戰加勒比海大賽。日本微風隊在該屆加勒比海大賽墊底，但根岸在該賽事投出154公里速球、二宮面對波多黎各代表隊曾投出5局失2分成績。

對於今年的旅台挑戰，根岸涼說：「希望在台灣的日子裡能摸索出如何為球隊貢獻，讓這個球季成為我未來棒球生涯關鍵一步。」二宮衣沙貴也表達決心，他說：「會帶著感謝的心情在台灣打球並全力以赴，希望為球隊奪冠作出貢獻。」

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