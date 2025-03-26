MLB》「米飯哥」與「火星人」確定大聯盟開季 洋基還有4席懸而未決

萊斯、多明格茲。（資料照）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕洋基今天在春訓熱身賽最終戰以2：4不敵馬林魚，總教練布恩賽後也宣布，「米飯哥」萊斯（Ben Rice）與大物「火星人」多明格茲（Jasson Domínguez）確定進入開季名單。《紐約郵報》報導，目前洋基開季名單，還有4個名額人選待定。

26歲萊斯上季因明星一壘手瑞佐（Anthony Rizzo）受傷，就被拉上大聯盟開箱，出賽50場，打擊三圍.171/.264/.349，攻擊指數0.613，敲出7轟、23分打點。今年春訓萊斯19場比賽敲出5轟，為全隊第2多，累積10分打點，打擊三圍.246/.324/.525，攻擊指數0.848。

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22歲的多明格茲則是已經在2023年季末就開箱過，不過去年因傷影響他在大聯盟的出賽場次，18場比賽繳出打擊三圍.179/.313/.304、2轟的成績單。今年同樣身為農場頭號大物、也是百大新秀第21名的他，春訓19場出賽，打擊三圍.267/.302/.467，攻擊指數0.768，累積3轟、12分打點。

萊斯與多明格茲入選開季名單都在預料之中，萊斯預計將擔任指定打擊，而多明格茲則將扛下外野空缺。不過《紐約郵報》指出，洋基還有最後4個名額仍懸而未決，包含板凳席2位打者，以及2位牛棚投手。其中洋基特別在尋找一名右打，盼能與O.卡布雷拉（Oswaldo Cabrera）組成三壘的輪替人選。

如果沒能進行額外補強，前大物培拉薩（Oswald Peraza）與非名單受邀者的雷耶斯（Pablo Reyes）有望補上板凳打者2個缺額；而在牛棚部分，高梅茲（Yoendrys Gómez）、桑托斯（Yerry De Los Santos）與黑德里克（Brent Headrick）在爭取牛棚最後2席。

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