晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 MLB

MLB》「米飯哥」與「火星人」確定大聯盟開季 洋基還有4席懸而未決

2025/03/26 17:17

萊斯、多明格茲。（資料照）萊斯、多明格茲。（資料照）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕洋基今天在春訓熱身賽最終戰以2：4不敵馬林魚，總教練布恩賽後也宣布，「米飯哥」萊斯（Ben Rice）與大物「火星人」多明格茲（Jasson Domínguez）確定進入開季名單。《紐約郵報》報導，目前洋基開季名單，還有4個名額人選待定。

26歲萊斯上季因明星一壘手瑞佐（Anthony Rizzo）受傷，就被拉上大聯盟開箱，出賽50場，打擊三圍.171/.264/.349，攻擊指數0.613，敲出7轟、23分打點。今年春訓萊斯19場比賽敲出5轟，為全隊第2多，累積10分打點，打擊三圍.246/.324/.525，攻擊指數0.848。

22歲的多明格茲則是已經在2023年季末就開箱過，不過去年因傷影響他在大聯盟的出賽場次，18場比賽繳出打擊三圍.179/.313/.304、2轟的成績單。今年同樣身為農場頭號大物、也是百大新秀第21名的他，春訓19場出賽，打擊三圍.267/.302/.467，攻擊指數0.768，累積3轟、12分打點。

萊斯與多明格茲入選開季名單都在預料之中，萊斯預計將擔任指定打擊，而多明格茲則將扛下外野空缺。不過《紐約郵報》指出，洋基還有最後4個名額仍懸而未決，包含板凳席2位打者，以及2位牛棚投手。其中洋基特別在尋找一名右打，盼能與O.卡布雷拉（Oswaldo Cabrera）組成三壘的輪替人選。

如果沒能進行額外補強，前大物培拉薩（Oswald Peraza）與非名單受邀者的雷耶斯（Pablo Reyes）有望補上板凳打者2個缺額；而在牛棚部分，高梅茲（Yoendrys Gómez）、桑托斯（Yerry De Los Santos）與黑德里克（Brent Headrick）在爭取牛棚最後2席。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中