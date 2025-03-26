曾婉拒大谷翔平邀約！日媒爆料原因：田中真美子「不愛輕浮男」

道奇隊日籍二刀流巨星大谷翔平與愛妻田中真美子。（資料照，美聯社）

〔即時新聞／綜合報導〕道奇隊日籍二刀流巨星大谷翔平與愛妻田中真美子在去年結婚，並在今年將一起迎接新生命到來。2人感情曝光後，被各界視為天造地設的佳偶，不過近來有日媒「爆料」，指出大谷翔平追求真美子的過程並非一帆風順，真美子甚至直接婉拒大谷翔平的首次邀約，所幸事後有家人助攻，才讓這段戀情順利展開。

近來有日媒「爆料」，指出大谷翔平追求真美子的過程並非一帆風順，真美子甚至直接婉拒大谷翔平的首次邀約。（資料照，今日美國）

根據日媒《女性自身》報導，該報訪問田中真美子的親近友人，對方透露真美子2021年還在打日本職籃時，與大谷翔平在灣岸區運動員專用健身房相遇，當時大谷翔平已是名滿天下的巨星。2人認識不久後，大谷翔平在某一天首次邀請真美子一起去吃飯，但真美子第一時間選擇婉拒，友人透露她的拒絕理由是「不喜歡輕浮的男性」。

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另據大谷翔平在接受日本記者石田雄太石田雄太的專訪中透露，他與真美子是在一處訓練設施的走廊擦肩而過幾次，之後2人在相處中很愉快，不用特別改變說話方式、飲食習慣，且真美子個性開朗又熱愛運動，於是對真美子產生「一見鐘情」的感覺。但友人爆料，當時真美子與大谷翔平僅有在健身房碰面此幾次，因此對方的邀約反而讓她產生警戒心。

原本可能就此錯過的2人，最終之所以敲出逆轉全壘打，全得歸功於田中真美子父母的助攻。友人指出，真美子事後將大谷翔平的邀約告知父母，她的父母得知來龍去脈後後建議，「妳不如見一面再決定？先了解一下他到底是怎麼樣的人」，也因此她後來答應大谷翔平的邀約，在發現對方是一位真摯且內斂的人後，才同意交往成為戀人。

最終，雙方一起在去年步入禮堂，成為眾人羨慕的神仙眷侶。大谷翔平在今年1月因獲得MVP，受邀參加美國棒球作家協會紐約分會年度晚宴，他在致詞時說到，「謝謝我親愛的妻子，謝謝妳總是陪在我身邊支持我。」

另外，道奇隊先前遠赴到東京打海外賽之前，真美子特地為訪問日本的道奇隊友及家屬們準備點心和小禮物，展現貼心的一面。

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