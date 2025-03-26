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世界盃資格賽》南韓意外連兩場踢和 孫興慜批自家主場草皮太爛

2025/03/26 18:02

南韓隊長孫興慜。（路透）南韓隊長孫興慜。（路透）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕2026年世界盃資格賽亞洲區第3輪B組賽事，世界排名第23的南韓隊昨天（25日）在自家主場水原世界盃競技場，以1比1踢和世界排名第64的約旦。南韓隊中場李在城就直言，比賽場地存在一些問題，球隊很難在主場發揮出發高水準表現。

擁有多名旅歐好手的南韓男足，上半場第5分鐘，南韓隊長孫興慜開角球，讓李在城在禁區門前接獲球、直接起腳射門破網，為南韓隊取得1比0的領先。

不過，上半場第30分鐘，約旦球員阿爾·塔阿馬里（Mousa Al Ta'mari）射門被擋下後，約旦邊鋒阿爾·馬迪（Mahmoud Al Mardi）在禁區門前搶到球後，先是轉身晃過對方防守，再起右腳射門進網，幫助約旦追成1比1平手。雙方最後以1比1握手言和。

南韓隊全場控球率高達74.7％，高於約旦隊的25.3％，但南韓隊全場12次射門中只有3次射正。約旦隊全場11次射門有3次射正。

南韓隊長孫興慜（左）。（路透）南韓隊長孫興慜（左）。（路透）

由於首爾世界盃競技場的場地狀況太差，南韓隊從今年3月份起把主場比賽場地改至水原世界盃競技場，但南韓隊日前以1比1踢和阿曼，昨天又和約旦打成平手，連兩戰主場賽事都是握手言和。

英超熱刺球星孫興慜昨天賽後批評自家場地太差，「當我們在主場時，應該盡可能享受最好的比賽條件，但情況沒有改善。」

「我知道我們可以踢得更好，但當我們的主場條件成為障礙時，我不禁想問，我們的主場優勢在哪。」孫興慜說，「我知道這聽起來像是藉口，但足球比賽中每一個細節都很重要，這可能決定你拿1分還是3分，我希望大家能更加關注這個問題。」

效力德甲球隊美因茲05的李在城也坦言，對自家主場的比賽場地不太滿意，「我們很多球員在歐洲聯賽享受更好的條件，因此總是渴望在這裡有類似的條件，我認為對我們來說，考慮到（效力歐洲聯賽的南韓選手）的旅程和比賽場地狀況，去中東打客場比賽還更好。」

世界盃資格賽亞洲區第3輪B組戰況，南韓隊能以4勝4和居分組龍頭，仍有高機率能晉級會內賽。約旦以3勝4和1敗居分組第二，伊拉克以3勝3和2敗居分組第三，阿曼以3勝1和1敗居分組第四，巴勒斯坦以1勝3和4敗居組第五，科威特以0勝5和3敗排分組第六。分組前兩名的球隊可獲得2026年世界盃會內賽門票。

南韓李在城。。（法新社）南韓李在城。。（法新社）

約旦阿爾·塔阿馬里（中）進球。（法新社）約旦阿爾·塔阿馬里（中）進球。（法新社）

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