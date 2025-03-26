晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 中職

中職》兄弟攜手必應創造 打造史無前例開幕秀

2025/03/26 16:42

中信兄弟將於3月29日（六）及3月30日（日）於臺北大巨蛋舉辦【進化 Evolution!】開幕系列戰。（資料照，記者陳志曲攝）中信兄弟將於3月29日（六）及3月30日（日）於臺北大巨蛋舉辦【進化 Evolution!】開幕系列戰。（資料照，記者陳志曲攝）

〔記者龔乃玠／台北報導〕中信兄弟將於3月29日（六）及3月30日（日）於臺北大巨蛋舉辦【進化 Evolution!】開幕系列戰，將以「進化」為主題，結合燈光、音樂、舞蹈與棒球應援文化，為球迷帶來前所未見的視覺與聽覺饗宴，正式揭開新賽季序幕。

本次開幕戰中信兄弟再度與必應創造合作，繼去年【The Last Together 周思齊引退賽】五月天驚喜登場後，雙方再次攜手，希望透過必應團隊堅強的策畫與製作實力，打造職棒史上最震撼的開幕演出。從演出策劃、導演統籌，到燈光、音響等硬體設計，皆由必應團隊操刀，力求帶給球迷難以忘懷的感官體驗。

首戰賽前開幕儀式將以「光」為意象，透過燈光與雷射效果，點燃全場熱情，象徵新球季的希望與期待。除了Passion Sisters 與小翔將帶來震撼舞蹈，也再度邀請 Energy 於開幕戰登場。今年，他們與兄弟一同「進化」，除了帶來耳熟能詳的爆紅舞曲，更結合更強大的舞台視覺效果，將大巨蛋打造成屬於棒球的嘉年華，與球迷共同迎接嶄新賽季。

第二戰賽前演出將再度進化，邀請來自日本大阪的超人氣舞團 Avantgardey，以及「國語作業簿」主理人 賴皮 MR.SKIN，聯手 Passion Sisters 與百人舞團，重新詮釋華語棒球金曲與中信兄弟嗆司曲。當經典旋律響徹球場，球迷將化身黃潮大合唱，應援聲勢達到最高潮，營造前所未有的熱血氛圍。

中信兄弟球團表示，今年開幕戰以「進化」為主題，透過更高規格的演出與場內體驗，展現球隊持續突破自我的精神，並邀請所有球迷一同見證這場進化黃潮，共同迎接全新的冠軍之旅。

中信兄弟將於3月29日（六）及3月30日（日）於臺北大巨蛋舉辦【進化 Evolution!】開幕系列戰。（中信兄弟提供）中信兄弟將於3月29日（六）及3月30日（日）於臺北大巨蛋舉辦【進化 Evolution!】開幕系列戰。（中信兄弟提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中