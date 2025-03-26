中職》兄弟攜手必應創造 打造史無前例開幕秀

中信兄弟將於3月29日（六）及3月30日（日）於臺北大巨蛋舉辦【進化 Evolution!】開幕系列戰。（資料照，記者陳志曲攝）

〔記者龔乃玠／台北報導〕中信兄弟將於3月29日（六）及3月30日（日）於臺北大巨蛋舉辦【進化 Evolution!】開幕系列戰，將以「進化」為主題，結合燈光、音樂、舞蹈與棒球應援文化，為球迷帶來前所未見的視覺與聽覺饗宴，正式揭開新賽季序幕。

本次開幕戰中信兄弟再度與必應創造合作，繼去年【The Last Together 周思齊引退賽】五月天驚喜登場後，雙方再次攜手，希望透過必應團隊堅強的策畫與製作實力，打造職棒史上最震撼的開幕演出。從演出策劃、導演統籌，到燈光、音響等硬體設計，皆由必應團隊操刀，力求帶給球迷難以忘懷的感官體驗。

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首戰賽前開幕儀式將以「光」為意象，透過燈光與雷射效果，點燃全場熱情，象徵新球季的希望與期待。除了Passion Sisters 與小翔將帶來震撼舞蹈，也再度邀請 Energy 於開幕戰登場。今年，他們與兄弟一同「進化」，除了帶來耳熟能詳的爆紅舞曲，更結合更強大的舞台視覺效果，將大巨蛋打造成屬於棒球的嘉年華，與球迷共同迎接嶄新賽季。

第二戰賽前演出將再度進化，邀請來自日本大阪的超人氣舞團 Avantgardey，以及「國語作業簿」主理人 賴皮 MR.SKIN，聯手 Passion Sisters 與百人舞團，重新詮釋華語棒球金曲與中信兄弟嗆司曲。當經典旋律響徹球場，球迷將化身黃潮大合唱，應援聲勢達到最高潮，營造前所未有的熱血氛圍。

中信兄弟球團表示，今年開幕戰以「進化」為主題，透過更高規格的演出與場內體驗，展現球隊持續突破自我的精神，並邀請所有球迷一同見證這場進化黃潮，共同迎接全新的冠軍之旅。

中信兄弟將於3月29日（六）及3月30日（日）於臺北大巨蛋舉辦【進化 Evolution!】開幕系列戰。（中信兄弟提供）

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