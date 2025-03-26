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路跑》101公益垂直馬拉松5/3登場 周思齊歡迎大家挑戰2046階樓梯

2025/03/26 17:15

台北101垂直馬拉松5/3登場。（官方提供）台北101垂直馬拉松5/3登場。（官方提供）

〔記者吳孟儒／台北報導〕101公益垂直馬拉松將於5月3日正式開跑，3月27日中午12點開放線上報名，舉行報名記者會，由公益宣傳大使周思齊一同登台為賽事揭開序幕，歡迎大家來挑戰91層樓、2046階樓梯、垂直上升390公尺的巔峰賽事。

賽事分為菁英組、自我挑戰組、公益企業組、團體組，共有5200個名額。賽事主題「TEAM UP 為愛向上」，象徵凝聚眾人力量，將愛傳遞給所有人，一起實踐公益行動，台北101董事長賈永婕表示：「台北101的理念就是不斷創新、追求卓越，今年我們擴大將公益融入賽事，邀請更多跑者共襄盛舉，同時歡迎來自世界各地的好手，挑戰自我並見證台灣的活力與熱情。」

台北101今年將賽事精神從自我挑戰擴展至回饋社會的公益行動，將提撥所有報名費收入的15%（包含以中信銀行信用卡支付報名費的5%），捐贈給球芽基金會、TFT爲台灣而教、台灣世界展望會，以及中國信託慈善基金會共四間公益夥伴。跑者只要報名就是在做公益。

球芽基金會創辦人周思齊，受邀擔任公益宣傳大使時表示：「球芽基金會樂見企業帶頭響應公益，將會與台北101攜手成為孩子們的支柱。」今年賽事宣傳影片在記者會上首映播放，以賽事代言人賈永婕與公益宣傳大使周思齊兩人為主角，帶出賽事亮點及公益主軸，利用兩人的社會影響力，將賽事擴展至不同領域。

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