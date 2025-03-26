南投國際撐竿跳高賽菲稱王、澳稱后 台灣最佳成績是第5

南投國際室內撐竿跳高邀請賽，由菲律賓好手E.J.Obiena以5公尺62奪冠。（記者陳鳳麗攝）

〔記者陳鳳麗／南投報導〕已舉辦第28屆的南投國際撐竿跳高邀請賽，今日起一連兩天在國立草屯商工舉辦，今年並加碼30日移師日月潭向山再辦一場國際賽，而今天舉辦的國際賽，男子組最後由巴黎奧運第四名、菲律賓的E.J.Obiena以5公尺62奪冠，女子組則由澳大利亞的Tryphena Hawett以4公尺10稱后。

南投國際竿跳高比賽，今天在有「撐竿跳高搖籃」稱號的國立草屯商工舉行，國際組有來自11個國家、地區的好手參加，其中男子組以巴黎奧運第四名、成績6公尺的菲律賓選手E.J.Obiena最受矚目，而他和最佳成績為5公尺90的美國好手Matt Luwig，今天都跳過前兩輪，直接從5公尺32開跳，而最後E.J.Obiena跳出5公尺62成績拿下第一名，而第二名則由跳出5公尺42的泰國選手Patsapong AMSAMARNG獲得，美國選手Matt Luwig則以5公尺32獲得第三名，我國好手林琮憲則以5公尺22獲得第五名。

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女子組則由澳大利亞的Tryphena Hawett以4公尺10稱后，泰國的Khabut Chonthicha及澳大利亞的Olivia Gross，雖然成績一樣，但是第二跳才通過，因此排名第二和第三名。

該項國際撐竿跳高比賽，今年首度加場舉行，本月30日將在日月潭向山遊客中心辦第二場比賽，讓更多民眾可以觀賞高水準比賽，同時也讓國外選手能飽覽日月潭的湖光山色。

澳大利亞的Tryphena Hawett第一次就跳過4公尺10拿下女子組冠軍。（記者陳鳳麗攝）

男子組前三名由主辦的草屯商工校長張正彥（左1）頒獎。（記者陳鳳麗攝）

草屯商工校長張正彥（左1）頒獎給女子組前三名得主。（記者陳鳳麗攝）

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