晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 學生棒球

謝國城盃》高雄市敗部生存戰搶勝 屏東縣再見保送續命

2025/03/26 17:42

高雄市隊後援投手曾宥傑守勝。（台灣世界少棒聯盟提供）高雄市隊後援投手曾宥傑守勝。（台灣世界少棒聯盟提供）

〔記者林宥辰／綜合報導〕114年中華電信謝國城盃全國少棒錦標賽今（26）日進行2場敗部賽事，A組高雄市隊在6局上打擊大爆發狂取7分，終場就以11：1淘汰彰化縣隊，將和南投縣隊一拚敗部冠軍戰。

高雄市隊教練鄭乃介將關鍵歸在3局上，第9棒的陳昱錡率先突破對方先發投手張臣煬，敲出長打並靠著隊友推進打破鴨蛋。這局他們總共帶回2分，第2分是徐宇恩補上另一支長打，讓保送上壘的隊友跑回本壘。

3局下高雄市隊先發登板的張劭齊也出現狀況，連續2個保送形成無人出局，一、二壘有人危機，此時果斷換投讓曾宥傑接手「拆彈」，他開局連飆2K最後順利下莊，擋住彰化縣隊的反擊。

曾宥傑一路投了3局，用了33球被敲5支安打，其中3支在5局下，也因此丟掉1分，不過最後仍收到勝投。自家打線在6局上甦醒，連敲7支安打換到7分拉開比數差，讓他得以提前結束投球工作。

鄭乃介指出曾宥傑是倚重的主力投手之一，因為先前受傷不舒服，所以休息一段時間，縣內選拔賽才復出，「他控球很準，但怕會丟不完，所以讓另一位先發。」

曾宥傑表示前陣子是遭遇手肘軟骨剝落，伸展和冰敷2個月才恢復，為了找回投球感覺有多練習。此役他擔任第3棒也敲出2支安打，包含6局上帶有2分打點的二壘安打，自認表現還行。

曾宥傑在五年級正式加入棒球隊，他回憶，原本只是來測試，後來就跟家長說想進來打球。從小就是中職球迷的他支持中信兄弟，「因為球員都很帥，最喜歡李振昌。」

高雄市隊今年是壽天國小代表參賽，睽違4年回歸就打上敗部冠軍戰，鄭乃介回應還是要步步為營，一場一場毫無保留押上。

B組則是大平國小組成的屏東縣隊驚險出線，一度取得4分領先的他們雖然在4局上遭新北市隊追平，但最終仍靠著再見四壞球保送，以5：4險勝而出，將和臺中市隊在敗部冠軍戰碰頭。

「真的是英雄命。」屏東縣隊在賽後異口同聲形容選到再見保送的許昊，他前天敲出再見安打、昨天生涯首轟，今天又當功臣，在6局下滿壘、2出局時擠回致勝分。

屏東縣隊總教練劉俊寬形容這場比賽就像茅與盾的對決，自家打擊火力兇猛，也在開賽展現出來，連續3支二壘安打加持下，首局就進帳3分，不過2局下多得1分後，新北市隊換上王牌投手洪顥哲，從此便一路受到壓制，甚至在4局下滿壘，還因跑者妨礙守備，導致3人跑回本壘的分數通通不算，「那球真的運氣不好。」

「不過幸運之神最後還是站在我們這邊，可能因為我們住比較遠。」劉俊寬坦言因為今天有5名投手受到規則限制無法連續出賽，讓他們調度上捉襟見肘，前一晚就跟子弟兵語重心長，「我說只剩你們2個了，林冠豪如果先發超過3局，郭澤恩再接著穩穩投，就有贏球的機會。」

結果林冠豪完成2.1局投球，因隊友守備失誤掉1分退場，郭澤恩接手處理三壘有人的局面，再多失掉1分，不過還是完成後續3.2局任務，失掉2分都是在4局上，包含挨了洪顥哲一發陽春全壘打。

郭澤恩雖然是主戰二壘手，但直說對投球很有興趣，儘管今天是輸球就淘汰的比賽，卻當作友誼賽大膽去做，讓自己冷靜不要緊張，也在教練配球下送出了5次三振。

劉俊寬透露開打前激勵小球員，贏了就帶他們逛夜市並加菜，如果晉級4強還加碼請看電影，結果真的收到成效，郭澤恩就說聽到後心想這場一定要贏下來，「去夜市很開心，最喜歡吃QQ蛋。」

屏東縣隊後援投手郭澤恩撿勝。（台灣世界少棒聯盟提供）屏東縣隊後援投手郭澤恩撿勝。（台灣世界少棒聯盟提供）

屏東縣隊許昊連3天建功。（台灣世界少棒聯盟提供）屏東縣隊許昊連3天建功。（台灣世界少棒聯盟提供）

屏東縣隊晉級敗部冠軍戰。（台灣世界少棒聯盟提供）屏東縣隊晉級敗部冠軍戰。（台灣世界少棒聯盟提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中