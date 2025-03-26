謝國城盃》高雄市敗部生存戰搶勝 屏東縣再見保送續命

高雄市隊後援投手曾宥傑守勝。（台灣世界少棒聯盟提供）

〔記者林宥辰／綜合報導〕114年中華電信謝國城盃全國少棒錦標賽今（26）日進行2場敗部賽事，A組高雄市隊在6局上打擊大爆發狂取7分，終場就以11：1淘汰彰化縣隊，將和南投縣隊一拚敗部冠軍戰。

高雄市隊教練鄭乃介將關鍵歸在3局上，第9棒的陳昱錡率先突破對方先發投手張臣煬，敲出長打並靠著隊友推進打破鴨蛋。這局他們總共帶回2分，第2分是徐宇恩補上另一支長打，讓保送上壘的隊友跑回本壘。

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3局下高雄市隊先發登板的張劭齊也出現狀況，連續2個保送形成無人出局，一、二壘有人危機，此時果斷換投讓曾宥傑接手「拆彈」，他開局連飆2K最後順利下莊，擋住彰化縣隊的反擊。

曾宥傑一路投了3局，用了33球被敲5支安打，其中3支在5局下，也因此丟掉1分，不過最後仍收到勝投。自家打線在6局上甦醒，連敲7支安打換到7分拉開比數差，讓他得以提前結束投球工作。

鄭乃介指出曾宥傑是倚重的主力投手之一，因為先前受傷不舒服，所以休息一段時間，縣內選拔賽才復出，「他控球很準，但怕會丟不完，所以讓另一位先發。」

曾宥傑表示前陣子是遭遇手肘軟骨剝落，伸展和冰敷2個月才恢復，為了找回投球感覺有多練習。此役他擔任第3棒也敲出2支安打，包含6局上帶有2分打點的二壘安打，自認表現還行。

曾宥傑在五年級正式加入棒球隊，他回憶，原本只是來測試，後來就跟家長說想進來打球。從小就是中職球迷的他支持中信兄弟，「因為球員都很帥，最喜歡李振昌。」

高雄市隊今年是壽天國小代表參賽，睽違4年回歸就打上敗部冠軍戰，鄭乃介回應還是要步步為營，一場一場毫無保留押上。

B組則是大平國小組成的屏東縣隊驚險出線，一度取得4分領先的他們雖然在4局上遭新北市隊追平，但最終仍靠著再見四壞球保送，以5：4險勝而出，將和臺中市隊在敗部冠軍戰碰頭。

「真的是英雄命。」屏東縣隊在賽後異口同聲形容選到再見保送的許昊，他前天敲出再見安打、昨天生涯首轟，今天又當功臣，在6局下滿壘、2出局時擠回致勝分。

屏東縣隊總教練劉俊寬形容這場比賽就像茅與盾的對決，自家打擊火力兇猛，也在開賽展現出來，連續3支二壘安打加持下，首局就進帳3分，不過2局下多得1分後，新北市隊換上王牌投手洪顥哲，從此便一路受到壓制，甚至在4局下滿壘，還因跑者妨礙守備，導致3人跑回本壘的分數通通不算，「那球真的運氣不好。」

「不過幸運之神最後還是站在我們這邊，可能因為我們住比較遠。」劉俊寬坦言因為今天有5名投手受到規則限制無法連續出賽，讓他們調度上捉襟見肘，前一晚就跟子弟兵語重心長，「我說只剩你們2個了，林冠豪如果先發超過3局，郭澤恩再接著穩穩投，就有贏球的機會。」

結果林冠豪完成2.1局投球，因隊友守備失誤掉1分退場，郭澤恩接手處理三壘有人的局面，再多失掉1分，不過還是完成後續3.2局任務，失掉2分都是在4局上，包含挨了洪顥哲一發陽春全壘打。

郭澤恩雖然是主戰二壘手，但直說對投球很有興趣，儘管今天是輸球就淘汰的比賽，卻當作友誼賽大膽去做，讓自己冷靜不要緊張，也在教練配球下送出了5次三振。

劉俊寬透露開打前激勵小球員，贏了就帶他們逛夜市並加菜，如果晉級4強還加碼請看電影，結果真的收到成效，郭澤恩就說聽到後心想這場一定要贏下來，「去夜市很開心，最喜歡吃QQ蛋。」

屏東縣隊後援投手郭澤恩撿勝。（台灣世界少棒聯盟提供）

屏東縣隊許昊連3天建功。（台灣世界少棒聯盟提供）

屏東縣隊晉級敗部冠軍戰。（台灣世界少棒聯盟提供）

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