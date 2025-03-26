MLB》道奇王牌、洋基賈吉有望創歷史紀錄！大谷翔平挑戰生涯里程碑

大聯盟數據專家藍斯撰文盤點2025年球季值得關注的球星里程碑。（取自大聯盟官網）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕大聯盟數據專家藍斯（Sarah Langs）撰文盤點2025年球季值得關注的球星里程碑，同時分析可能在本季達成的機率以及創下的紀錄。

投手部分，分別為勇士王牌史崔德（Spencer Strider）挑戰生涯500次三振、道奇王牌葛拉斯諾（Tyler Glasnow）挑戰生涯1000次三振、兩位資深強投薛哲（Max Scherzer）與韋蘭德（Justin Verlander）挑戰生涯3500次三振，擠進歷史三振榜前9名，以及道奇神獸克蕭（Clayton Kershaw）挑戰生涯3000次三振與道奇第18個賽季。

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藍斯分析，去年因傷整季報銷的史崔德，生涯僅用329.2局飆出495次三振，他要達成生涯500K紀錄只是時間早晚的事；葛拉斯諾生涯則用663.2局賞出846次三振，距離1000K還有154次三振，以他過去2年表現，要達成也不成問題。而兩人都有機會刷新投球局數最少，寫下生涯500K與1000K的紀錄。

而兩位年過40的「老鬼」薛哲與韋蘭德，生涯各累積3407K與3416K，各名列歷史三振榜第11與第10名，距離第9名強森（Walter Johnson）的3515K不到110K，第8名裴瑞（Gaylord Perry）3534K也在可追趕範圍內。只要兩人保持健康，應該都有望在本季攀升至歷史第8。

至於開季將從傷兵名單起步的克蕭，他只差32K就能加入3000K俱樂部，今年也將是他第18年賽季，追平隊史最長紀錄，因此要達標也是預料中之事。

史崔德、葛拉斯諾、薛哲、韋蘭德、克蕭。（資料照）

打者方面，分別為大都會重砲「北極熊」阿隆索（Pete Alonso）挑戰隊史全壘打王、洋基隊長「法官」賈吉（Aaron Judge）挑戰生涯350轟，以及天使當家球星「神鱒」楚奧特（Mike Trout）拚生涯400轟。

藍斯指出，阿隆索只需要27轟就能追平隊史紀錄的252轟，他在非縮水賽季最少也有34轟，因此要破紀錄幾乎已成必然；賈吉生涯目前花993場累積315轟，不僅有望在今年達成350轟里程碑，更有望刷新歷史最少場次達標（1280場）的紀錄。而楚奧特距離400轟只剩22轟，保持健康的話也能在今年完成。

阿隆索、賈吉、楚奧特。（資料照）

藍斯最後也列出其他幾項值得關注的里程碑，包含大谷翔平挑戰生涯250轟（目前226轟）、阿庫尼亞（Ronald Acuña Jr.）挑戰生涯200轟與200盜、索托（Juan Soto）挑戰27歲前最多四壞保送（目前769次，距離紀錄還差29次），以及簡森（Kenley Jansen）挑戰史上第3多救援成功（目前447次，距離紀錄還差31次）。

大谷翔平、阿庫尼亞、索托、簡森。（資料照）

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