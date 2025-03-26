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MLB》來季「最大未知數」！洋基火力受質疑 道奇佐佐木朗希被點名

2025/03/26 18:37

佐佐木朗希。（資料照）佐佐木朗希。（資料照）

〔體育中心/綜合報導〕大聯盟官網集結30隊記者與專欄作家，撰文分析各隊在開季前的「最大未知數」，其中去年兩支世界大賽隊伍，洋基的打擊火力受到質疑；而道奇備受矚目的「令和怪物」佐佐木朗希也被點名。

洋基大聯盟官網記者霍克（Bryan Hoch）指出，上季洋基靠著「法官」賈吉（Aaron Judge）與索托（Juan Soto）的恐怖二人組，單季團隊得分815分領跑美聯。然而索托以15年7.65億美元破紀錄鉅約轉投大都會，洋基休季補進兩位昔日MVP強打貝林傑（Cody Bellinger）與高德施密特（Paul Goldschmidt）來彌補進攻火力的流失。

但霍克表示，洋基如果要避免回到2023年單季僅攻下673分、無緣季後賽的低迷狀態，其他球員必須挺身而出。奇澤姆（Jazz Chisholm, Jr.）、沃爾普（Anthony Volpe）與威爾斯（Austin Wells）等人是否能在進攻端產生影響力，將成為重要關鍵。

至於休季頻頻補強的衛冕軍道奇，大聯盟官網道奇記者Sonja Chen表示，佐佐木朗希的大聯盟新秀賽季能繳出何等表現，備受外界期待，但實際上沒人能夠確定，佐佐木朗希能夠為道奇帶來什麼樣的表現。

Sonja Chen指出，佐佐木朗希在春訓2場比賽表現出色，在東京開幕戰的大聯盟初登板投3局僅失1分，但也投出5次保送。「佐佐木朗希可能從一開始就會大放異彩，也可能需要時間適應大聯盟節奏，他的天賦無庸置疑，但就連他本人也承認，自己還有成長的空間。」

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