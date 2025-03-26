晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 MLB

MLB》前狀元郎打贏薪資仲裁、如今遭釋出 天使教頭坦言很艱難

2025/03/26 18:52

莫尼亞克（右）。（資料照，美聯社）莫尼亞克（右）。（資料照，美聯社）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕大聯盟新賽季將在台灣時間28日正式開打，昔日狀元郎莫尼亞克（Mickey Moniak）今天遭天使隊釋出，天使隊總教練華盛頓（Ron Washington）坦言，釋出莫尼亞克是一個非常艱難的決定。

現年26歲的莫尼亞克是2016年的美職狀元郎，當年獲得費城人選進，莫尼亞克在2019年首度登上大聯盟，2022年季中被交易至天使隊。莫尼亞克上季出賽124場是生涯單季最多，交出14轟、49分打點，打擊率2成19的成績。

莫尼亞克今年季前打贏打贏薪資仲裁，本季將獲得200萬美元的薪水（約新台幣6590萬元），而不是天使隊開出的150萬美元。

天使隊總教練華盛頓。（資料照，美聯社）天使隊總教練華盛頓。（資料照，美聯社）

莫尼亞克本季在熱身賽出賽21場，交出2轟、9打點，打擊率1成92成績，共52打數吞18次三振。如今，莫尼亞克遭天使隊釋出，根據天使隊官網指出，天使隊需支付今年200萬美元薪水的一部分給莫尼亞克，金額大約是48.4萬美元。莫尼亞克將成為自由球員。

對於天使隊釋出莫尼亞克，華盛頓表示，「他是一個好人，對我們意義重大，但競爭無所不在，總會有新人加入的可能性。今年春訓是帕里斯（Kyren Paris），我們只是覺得他應該值得留在這裡，獲得在中外野跑動的機會。」

現年23歲的外野手帕里斯在今年春訓表現亮眼，出賽24場共45打數敲18安，包含2轟、13分打點，打擊率4成，整體攻擊指數高達1.116。帕里斯過去兩年都有短暫上到大聯盟，上季出賽21場，有1轟、5分打點，打擊率1成18。

帕里斯。（資料照，美聯社）帕里斯。（資料照，美聯社）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中