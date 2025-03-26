MLB》前狀元郎打贏薪資仲裁、如今遭釋出 天使教頭坦言很艱難

莫尼亞克（右）。（資料照，美聯社）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕大聯盟新賽季將在台灣時間28日正式開打，昔日狀元郎莫尼亞克（Mickey Moniak）今天遭天使隊釋出，天使隊總教練華盛頓（Ron Washington）坦言，釋出莫尼亞克是一個非常艱難的決定。

現年26歲的莫尼亞克是2016年的美職狀元郎，當年獲得費城人選進，莫尼亞克在2019年首度登上大聯盟，2022年季中被交易至天使隊。莫尼亞克上季出賽124場是生涯單季最多，交出14轟、49分打點，打擊率2成19的成績。

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莫尼亞克今年季前打贏打贏薪資仲裁，本季將獲得200萬美元的薪水（約新台幣6590萬元），而不是天使隊開出的150萬美元。

天使隊總教練華盛頓。（資料照，美聯社）

莫尼亞克本季在熱身賽出賽21場，交出2轟、9打點，打擊率1成92成績，共52打數吞18次三振。如今，莫尼亞克遭天使隊釋出，根據天使隊官網指出，天使隊需支付今年200萬美元薪水的一部分給莫尼亞克，金額大約是48.4萬美元。莫尼亞克將成為自由球員。

對於天使隊釋出莫尼亞克，華盛頓表示，「他是一個好人，對我們意義重大，但競爭無所不在，總會有新人加入的可能性。今年春訓是帕里斯（Kyren Paris），我們只是覺得他應該值得留在這裡，獲得在中外野跑動的機會。」

現年23歲的外野手帕里斯在今年春訓表現亮眼，出賽24場共45打數敲18安，包含2轟、13分打點，打擊率4成，整體攻擊指數高達1.116。帕里斯過去兩年都有短暫上到大聯盟，上季出賽21場，有1轟、5分打點，打擊率1成18。

帕里斯。（資料照，美聯社）

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