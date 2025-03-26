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NBA》哈特締2項尼克隊史新猷 把紀錄球給隊友有暖心原因

2025/03/26 19:34

尼克搖擺人哈特。（法新社）尼克搖擺人哈特。（法新社）

〔記者盧養宣／綜合報導〕尼克搖擺人哈特（Josh Hart）今在面對獨行俠一役繳出16分、12籃板、11助攻，單場完成2項隊史紀錄，賽後卻把球交給球隊的菜鳥麥卡拉（Kevin McCullar Jr.），相當暖心。

哈特今與隊友湯斯（Karl-Anthony Towns）同場完成大三元，寫下隊史首見紀錄，此役也是他本季第9次締造大三元，超越弗雷澤（Walt Frazier），獨居隊史單季隊史最多次紀錄。

雖然迎來紀錄夜，哈特賽後卻把球交給今天迎來初登場的麥卡拉。這位24歲的後衛來自堪薩斯大學，不過因膝蓋傷勢提前結束大學生涯，去年第二輪獲尼克指名的他本月開始在發展聯盟出賽，11場比賽平均繳出11.3分、5.3籃板，也迎來在最高殿堂出賽的機會。

麥卡拉在末節倒數3分鐘球隊領先24分之際替補上陣，倒數1分41秒放進2分，生涯在NBA的得分開張，也讓尼克板凳席歡聲雷動，尼克終場以128：113力退獨行俠收下2連勝。

哈特賽後將紀錄球遞給麥卡拉，他稱這是一個簡單的決定，「我的紀錄遲早有一天會被打破，希望愈早打破愈好，但NBA首次得分這種時刻是任何人也拿不走的，讓他拿走那顆球很重要。」

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