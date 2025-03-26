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日職》慘！樂天傷兵又+1 季前包含宋家豪在內有4人躺了

2025/03/26 20:39

安田悠馬。（資料照，取自樂天金鷲官網）安田悠馬。（資料照，取自樂天金鷲官網）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕日職新賽季將於3月28日正式開打，樂天金鷲季前遇傷病潮，25歲捕手安田悠馬因右手骨折，預計康復要花2個多月的時間。樂天金鷲包含台灣旅日投手宋家豪在內，球季開打前已經有4名傷兵。

安田悠馬是樂天球團在2021年日職選秀會第二指名的好手，上季出賽34場，交出2轟、9打點，打擊率2成62的成績。安田悠馬去年在二軍出賽90場，有6轟、42分打點，打擊率2成81的成績。

安田悠馬今年在官辦熱身賽出賽2場，共6打數敲3安，打擊率5成。不過，安田悠馬在3月14日與橫濱DeNA的熱身賽時，他在該場比賽第三打席中打出界外球後，突然因右手不適退場，經檢查為鉤狀骨骨折，如今動刀治療，預計要花2個月至3個月的時間才能回到賽場。

樂天球團今年季前遇到傷兵問題，宋家豪在2月下旬接受右膝外側半月板縫合手術，預計需要6個月的時間才能重返賽場；而樂天主力後援投手之一的酒居知史，也在3月18日宣布動韌帶重建手術（Tommy John），整季提前報銷。

樂天內野手山崎剛在3月17日宣布接受左膝自體軟骨種植手術，預計要花6個月才能重返賽場。

宋家豪。（資料照，記者陳志曲攝）宋家豪。（資料照，記者陳志曲攝）

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