MLB》37歲火球男查普曼扛紅襪終結者 教頭談春訓最滿意球隊防守

查普曼。（資料照，美聯社）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕古巴火球男查普曼（Aroldis Chapman）今年在熱身賽交出防禦率2.45、共8局賞14次三振的優異成績，讓紅襪總教練柯拉（Alex Cora）今天正式宣布，查普曼將擔任紅襪隊新賽季終結者位置。

現年37歲的查普曼上季待在海盜，出賽68場交出5勝5敗、防禦率3.79成績，有14次救援成功、22次中繼成功，共投61.2局賞98次三振。

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生涯累積335次救援成功的查普曼，今年以1年1075萬美元加盟紅襪，本季將是他大聯盟生涯第16個賽季。

大聯盟開幕戰將在台灣時間3月28日登場，紅襪將作客遊騎兵。柯拉表示，查普曼的登板時機會依戰況而有所不同，「我認為查普曼非常出色，如果（遊騎兵強打）席格（Corey Seager）第8局先上來打擊，那他可能會在第8局登板。有些時候他會投第8局，大多數的狀況下，他仍是投第9局。」

此外，柯拉談到紅襪今年春訓最滿意的地方，認為是球隊的內野防守，隨著「故事哥」史托瑞（Trevor Story）健康歸隊，透過自由市場簽下明星三壘手柏格曼（Alex Bregman），三、游防線獲得升級，「我認為我們的防守端進步很多、表現更加穩定。」

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