韓職》有必要嗎？18歲狀元生涯初登板5局熱投122球 讓韓媒不解

丁炫瑀。（資料照，記者林正堃攝）

李冠霖／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕韓職培證英雄狀元郎丁炫瑀昨天迎接生涯初登板，他主投5局用球數高達122球，失掉6分有4分自責，培證英雄最後以17比10擊敗起亞虎，培證英雄收下新賽季首勝，中止開季3連敗。不過，年僅18歲的左投丁炫瑀生涯首戰就用了多達122球，引起南韓媒體不解，韓媒《OSEN》指出，「這樣可以嗎？」

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丁炫瑀是去年的第13屆U18亞青賽南韓隊國手，曾面對台灣隊主投2.1局失1分，這屆賽事繳出0勝1敗，防禦率1.91的成績。丁炫瑀在去年韓職選秀會獲得英雄隊青睞成為選秀狀元。

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培證英雄隊昨晚與起亞虎之戰，是丁炫瑀生涯一軍例行賽初登板，他主投5局的用球數多達122球，被敲8安、丟7次保送，失掉6分有4分自責，賞4次三振，賽後防禦率為7.20。丁炫瑀靠隊友強大攻擊火力，團隊敲21安得17分掩護下拿到職業生涯一軍首勝。

韓媒《OSEN》報導，丁炫瑀賽表示，身體狀況沒有問題，教練也讓他繼續投球，而且當時比分差距較大，自己很想丟超過5局，並透露高中時期單場最多丟到105球。丁炫瑀也提到，自己丟了太多沒有必要的壞球，丟出7次保送讓他感到生氣和遺憾，因為是第一場比賽，自己也有點緊張。

英雄隊教頭洪元基認為，丁炫瑀開賽有些掙扎，最終能完成自己的角色，隨著用球數增加，球隊也考慮很多，幸運的是，他在第5局的時候沒有出現球速或球威下降的狀況，也考慮他為了球隊賽季首勝而希望繼續投球的意願。

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