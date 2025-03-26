晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 籃球 TPBL

TPBL》勝利方程式飛馳、馬可都不在！特攻不敵海神中斷5連勝

2025/03/26 21:42

海神余煥亞。（記者林正堃攝）海神余煥亞。（記者林正堃攝）

〔記者盧養宣／新北報導〕高雄海神今靠艾德與于煥亞在末節發威下，以87：78力退中信特攻，終止近期2連敗，也穩住聯盟第3名的位置。

特攻近期在馬可與飛馳加持下締造5連勝，不過馬可昨因家庭因素宣布離隊，飛馳則因大腿不適高掛免戰牌，兩隊上半場你來我往，海神在摩爾斯13分領軍下打完前兩節取得45：43些微優勢，特攻以艾斯卡12分最佳，不過團隊出現12次失誤，其中林韋翰就有5次，且團隊罰球13投5中，命中率僅38.5%。

海神易籃後進攻當機，被特攻單節拉出一波22：10的攻勢反超，末節則輪到特攻火力陷入停滯，海神靠于煥亞、艾德輪流輸出，以一波22：5的高潮再度要回領先，特攻雖靠克力斯、奈森相繼得手在倒數2分38秒追到76：80只剩4分差，不過隨後林韋翰發生傳球失誤，讓艾德上演灌籃秀完成3分打，接著于煥亞再飆一記大號三分彈，徹底撲滅特攻反撲氣燄，也將對戰紀錄改寫為2勝3敗。

艾德繳出22分，其中有12分集中在第四節，于煥亞在決勝節也有9分演出，此役外線10投6中，18分作收，摩爾斯也有18分、13籃板進帳。

特攻方面，奈森繳出全隊最高19分，謝亞軒16分、4籃板、4助攻，艾斯卡13分、克力斯替補上陣拿15分、9籃板。

海神吳曉謹上籃得分。（記者林正堃攝）海神吳曉謹上籃得分。（記者林正堃攝）

海神摩爾斯上籃得分。（記者林正堃攝）海神摩爾斯上籃得分。（記者林正堃攝）

海神邱子軒上籃得分。（記者林正堃攝）海神邱子軒上籃得分。（記者林正堃攝）

海神獲勝。（記者林正堃攝）海神獲勝。（記者林正堃攝）

特攻謝亞軒。（記者林正堃攝）特攻謝亞軒。（記者林正堃攝）

特攻克力斯。（記者林正堃攝）特攻克力斯。（記者林正堃攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中