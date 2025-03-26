TPBL》勝利方程式飛馳、馬可都不在！特攻不敵海神中斷5連勝

海神余煥亞。（記者林正堃攝）

〔記者盧養宣／新北報導〕高雄海神今靠艾德與于煥亞在末節發威下，以87：78力退中信特攻，終止近期2連敗，也穩住聯盟第3名的位置。

特攻近期在馬可與飛馳加持下締造5連勝，不過馬可昨因家庭因素宣布離隊，飛馳則因大腿不適高掛免戰牌，兩隊上半場你來我往，海神在摩爾斯13分領軍下打完前兩節取得45：43些微優勢，特攻以艾斯卡12分最佳，不過團隊出現12次失誤，其中林韋翰就有5次，且團隊罰球13投5中，命中率僅38.5%。

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海神易籃後進攻當機，被特攻單節拉出一波22：10的攻勢反超，末節則輪到特攻火力陷入停滯，海神靠于煥亞、艾德輪流輸出，以一波22：5的高潮再度要回領先，特攻雖靠克力斯、奈森相繼得手在倒數2分38秒追到76：80只剩4分差，不過隨後林韋翰發生傳球失誤，讓艾德上演灌籃秀完成3分打，接著于煥亞再飆一記大號三分彈，徹底撲滅特攻反撲氣燄，也將對戰紀錄改寫為2勝3敗。

艾德繳出22分，其中有12分集中在第四節，于煥亞在決勝節也有9分演出，此役外線10投6中，18分作收，摩爾斯也有18分、13籃板進帳。

特攻方面，奈森繳出全隊最高19分，謝亞軒16分、4籃板、4助攻，艾斯卡13分、克力斯替補上陣拿15分、9籃板。

海神吳曉謹上籃得分。（記者林正堃攝）

海神摩爾斯上籃得分。（記者林正堃攝）

海神邱子軒上籃得分。（記者林正堃攝）

海神獲勝。（記者林正堃攝）

特攻謝亞軒。（記者林正堃攝）

特攻克力斯。（記者林正堃攝）

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