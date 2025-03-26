中職》公辦熱身賽最終戰 中信兄弟4：2擊敗統一獅

兄弟擊敗統一。（記者廖耀東攝）

〔記者徐正揚／嘉義報導〕中職今天完成今年最後1場公辦熱身賽，中信兄弟靠9局上灌進3分以4：2擊敗統一獅，公辦熱身賽以2連勝收尾，總教練平野惠一表示，勝騎士雖交出4局失1分的好投，開季能否進入洋將名單還要討論。

勝騎士首次面對前東家，開賽連飆2Ｋ演出3上3下，4局下先被陳傑憲、林安可連續安打，再被林子豪擊出高飛犧牲打讓統一先馳得點，帳面上用61球投4局、被打4支安打失1分，比前次先發投2.2局失4分進步。

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平野指出，勝騎士的調整狀況1天比1天好，從這場的用球數來看，本週是否會在大巨蛋出賽，教練團討論。

兩隊打完8局以1：1平手，中信趁統一9局上推出陳韻文，高宇杰、宋晟睿開局連續安打，李聖裕擊出滾地球形成野手選擇，中信無人出局攻佔滿壘，王威晨適時安打送回2分，2出局後江坤宇於滿壘時選到保送擠回第4分，統一再換邱浩鈞才結束這局。

兄弟投手勝騎士首度於熱身賽對決前東家。（記者廖耀東攝）

兄弟投手勝騎士首度於熱身賽對決前東家。（記者廖耀東攝）

陳子豪高飛犧牲打。（記者廖耀東攝）

陳傑憲。（記者廖耀東攝）

高宇杰率先敲安上壘。（記者廖耀東攝）

王威晨敲安。（記者廖耀東攝）

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