TPBL》飛馳、馬可不在特攻連勝就斷了 謝亞軒：捨不得還是要面對

謝亞軒。（記者林正堃攝）

〔記者盧養宣／新北報導〕新北中信特攻今在飛馳與馬可都缺陣下，以78：87不敵高雄海神，中斷近期5連勝，謝亞軒對於團隊洋將陣容再有異動，坦言雖然捨不得，但會調整好心態面對接下來的比賽。

特攻靠飛馳與馬可加持收下5連勝，不過馬可因家庭因素無預警離隊，飛馳今也因右大腿不適高掛免戰牌，此役在兩人都缺陣下，連勝之旅宣告中斷。

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謝亞軒表示，在兩人都缺陣之下打得確實比較艱辛，尤其克力斯與艾斯卡都有一段時間未與球隊配合，還需要一點時間找回默契，克力斯今替補上陣繳出15分、9籃板，艾斯卡挹注13分、10籃板。

對於球隊好不容易找到兩位合適的洋將，卻僅能維持5場比賽，謝亞軒坦言，「有時候就是會遇到不容易的事情，威哥（總經理劉志威）也跟我們說，本土球員與留下來的洋將要拿出表現證明，今天前三節也確實打出我們想要的內容，可惜第四節專注力下降、攻守失序。」

特攻在沒了飛馳與馬可後連勝中斷，謝亞軒坦言，雖然捨不得馬可離隊，但還是會好好調整心態面對接下來的比賽，「轉個念，我們可能也會因此被激發鬥志。」

飛馳此役因腿部不適缺陣，謝亞軒表示，他賽前練習狀況不錯，週末的比賽也有機會回歸，「他也很想回來幫助球隊。」

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