日職》竟有古林睿煬這種終極武器 日本名將狂讚台灣的投手

古林睿煬。（資料照，記者林正堃攝）

〔記者龔乃玠／綜合報導〕日本職棒明迎接開幕戰，前日本名將宮本慎也在個人YouTube推出戰力評比，談到日本火腿花不少時間讚嘆我國旅日洋投古林睿煬的球質，影片標題更以「日本火腿的終極武器」來形容，驚呼火腿竟然出現這種選手。

日本火腿在日職熱身賽奪下冠軍，宮本慎也直言火腿隊的打線很有魅力，有許多能一棒勝負的打者，腳程也不慢，「看到熱身賽對上巨人隊的比賽，我覺得很強，感覺預測日本火腿今年奪下冠軍也不是不行。」

請繼續往下閱讀...

隨後宮本慎也聊到日本火腿的投手深度，一開頭就說，「不好意思，這陣子有個沒掌握到太多資訊的投手，好像是台灣的選手？那位投手的球不容小覷。」頻道主持人提醒是「古林睿煬」，宮本慎也以「睿煬」稱呼，多次強調真的很不錯，讓一旁擔任助理的宮城大彌胞妹彌生也表示，「我會關注他。」

宮本慎也直言，就看火腿隊要把睿煬放在哪個位置，現在球隊的先發和勝利組投手都有人選，加上睿煬是洋將，令人好奇怎麼使用他，「睿煬真的還滿不錯的，火腿隊先發已經有伊藤、山崎、加藤、北川和金村5張牌，現在又有洋將可以扛。」

日本火腿本季唯一懸念在二游，宮本慎也認為這是比較令人在意的地方，兩個位置沒能固定，一直換人，當然看起來還沒有能固定先發的選手，「但如果能找到的話⋯日本火腿會變超強。」

宮本慎也曾是奧運日本隊的隊長，職棒生涯19年敲2133支安打，另有6屆游擊金手套、4屆三壘金手套。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法