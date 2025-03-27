晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 MLB

MLB》紅人台美混血「費仔」將被DFA！ 美媒分析他未來命運

2025/03/27 07:23

費爾柴德。（資料照）費爾柴德。（資料照）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕曾表態有意願為台灣參加經典賽的紅人台美混血好手費爾柴德（Stuart Fairchild），在春訓打擊狀態低迷，傳出將要被紅人給指定讓渡（DFA）。

費爾柴德過去兩季在紅人都有接近100場出賽，然而他是名手套優先的選手，去年打擊率僅2成15，前年也只有2成28。今年春訓費爾柴德共有21場出賽，打擊率1成32，被三振13次，且僅有2支二壘安打，攻擊指數是0.417，相較去年春訓14場出賽不僅有3轟、攻擊指數高達1.016，表現相去甚遠。

費爾柴德在2021年就於響尾蛇隊登上大聯盟，他的下放權也已經用罄，再加上春訓表現不佳，潛在外野競爭對手史提爾（Spencer Steer）也並未進傷病名單，因此紅人預計將會把他給DFA，並將另一位明星外野手海伊斯（Austin Hays）給放進傷病名單。

《MLBTR》指出，儘管費爾柴德的守備表現強大，但生涯的打擊與春訓表現決定了他的命運，讓紅人寧可選擇不下放鄧恩（Blake Dunn）與赫圖比斯（Jacob Hurtubise）兩位外野手，而是將他給指定讓渡。《MLBTR》提到，由於費爾柴德生涯防守表現亮眼且能夠盜壘，其他球隊可能有機會把他納入麾下，讓他成為球隊的四號外野手。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中