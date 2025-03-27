MLB》紅人台美混血「費仔」將被DFA！ 美媒分析他未來命運

費爾柴德。（資料照）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕曾表態有意願為台灣參加經典賽的紅人台美混血好手費爾柴德（Stuart Fairchild），在春訓打擊狀態低迷，傳出將要被紅人給指定讓渡（DFA）。

費爾柴德過去兩季在紅人都有接近100場出賽，然而他是名手套優先的選手，去年打擊率僅2成15，前年也只有2成28。今年春訓費爾柴德共有21場出賽，打擊率1成32，被三振13次，且僅有2支二壘安打，攻擊指數是0.417，相較去年春訓14場出賽不僅有3轟、攻擊指數高達1.016，表現相去甚遠。

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費爾柴德在2021年就於響尾蛇隊登上大聯盟，他的下放權也已經用罄，再加上春訓表現不佳，潛在外野競爭對手史提爾（Spencer Steer）也並未進傷病名單，因此紅人預計將會把他給DFA，並將另一位明星外野手海伊斯（Austin Hays）給放進傷病名單。

《MLBTR》指出，儘管費爾柴德的守備表現強大，但生涯的打擊與春訓表現決定了他的命運，讓紅人寧可選擇不下放鄧恩（Blake Dunn）與赫圖比斯（Jacob Hurtubise）兩位外野手，而是將他給指定讓渡。《MLBTR》提到，由於費爾柴德生涯防守表現亮眼且能夠盜壘，其他球隊可能有機會把他納入麾下，讓他成為球隊的四號外野手。

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