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MLB》紅襪誰在三壘確定了！ 前太空人明星正式取代德弗斯

2025/03/27 08:04

德弗斯將任專職指定打擊。（資料照）德弗斯將任專職指定打擊。（資料照）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕紅襪新賽季三壘手將由誰擔任的問題在今天正式確定，總教練柯拉（Alex Cora）表示，過去鎮守三壘的德弗斯（Rafael Devers）將轉為全職指定打擊，新同學柏格曼（Alex Bregman）將勝任三壘大位。

前太空人明星三壘手柏格曼（Alex Bregman）在今年以3年1.2億美元合約（約新台幣39億元）加盟紅襪，讓過去為紅襪守了951場三壘防區的德弗斯新賽季是否更改守位成為話題。休賽季德弗斯一度高喊三壘是他的位置，甚至波士頓當地媒體也傳出他因不滿位置可能被搶出現「賣我」風波，如今這個問題確定有了解答。

柯拉在《WEEI Radio》時宣布：「我們在春訓進行了多次的討論，德弗斯也表達了自己的感受。我們做出決定，Alex會守三壘，而Raffy會成為指定打擊。我們的目標是贏球，而德弗斯也了解這點。」、「就像所有事情一樣，你不需要同意，但最終我們還是要做出決定，為了在每一天能繳出最佳表現。」

紅襪的決定儘管可能讓德弗斯不太愉快，但從數據上來看，自2017年德弗斯登上大聯盟後，他在三壘防區累積的DRS（Defensive Runs Saved，計算球員場均能替球隊守下多少分）為-62，而柏格曼在這段期間的DRS則是+21；在出局製造值（OAA）上，德弗斯為-28，柏格曼+26，兩者在防守進階數據上的差距可說是一目了然。

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