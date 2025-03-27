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MLB》春訓防禦率1.93不夠好！ 洋基下放27歲右投

2025/03/27 08:23

桑托斯被下放。（資料照）桑托斯被下放。（資料照）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕洋基新賽季牛棚陣容幾乎確定，他們今天把春訓防禦率1.93的27歲右投桑托斯（Yerry De Los Santos）下放3A，最後兩個空缺預計由高梅茲（Yoendrys Gómez）與黑德里克（Brent Headrick）成功卡位。

桑托斯在春訓期間投得不差，8場登板投9.1局送出9K，防禦率僅1.93，不過被打7支安打，送出8次四死球（2觸身+6四壞），每局被上壘率1.39，由於他仍有小聯盟下放權，因此遭到洋基下放3A。

儘管沒有下放權的高梅茲被洋基留下來，但他春訓的表現並不輸給桑托斯，7場登板投11.1局，只被打2支安打，送出9K，投出5次四死球（1觸身+4四壞），防禦率是0，每局被上壘率0.53。反而是仍有下放權的左投黑德里克春訓表現一般，7場投球有1場先發，11.2局送出18K，被打13安失掉7分，防禦率5.40，不過身為左投的他，有望與希爾（Tim Hill）一起成為洋基後援的左手牛棚選項之一。

除了下放桑托斯外，洋基也將畢特（Clayton Beeter）、布魯貝克（JT Brubaker）、艾佛羅斯（Scott Effross）、羅艾希加（Jonathan Loaisiga）、施密特（ Clarke Schmidt）、漢彌爾頓（Ian Hamilton）等人放進15天傷病名單；拉梅修（DJ LeMahieu）、史坦頓（Giancarlo Stanton）則被放進10天傷病名單當中。

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