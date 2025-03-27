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MLB》春訓電子好球帶測試數據出爐！ 挑戰成功率破5成

2025/03/27 09:42

今年大聯盟在春訓13座球場測試電子好球帶，今天測試結果出爐。（資料照）今年大聯盟在春訓13座球場測試電子好球帶，今天測試結果出爐。（資料照）

〔體育中心/綜合報導〕大聯盟今年在春訓測試自動電子好球帶挑戰系統（ABS Challenge System），今天官方公開了使用報告，有超過一半的挑戰都成功推翻主審判決。

大聯盟官網記者德羅薩（Theo DeRosa）在文中提到，今年大聯盟共在13座球場測試電子好球帶挑戰系統，當中涵蓋19支球隊（有球隊會共用主場設施）、約60%春訓的賽事，為的就是讓這項系統能夠在未來於大聯盟啟用。每一隊都有2次挑戰機會，若主審判決正確就會失去1次機會，而打者、投手、捕手都能夠挑戰。

官方數據指出，春訓共有52.2%的判決被推翻，比去年3A的50.6%還高。其中由投球方（投手+捕手）發起的挑戰成功率為54.4%，比打者方（打者+捕手）的50%高。倘若挑戰是由捕手發起的，成功率為56%，但若是由投手發起，挑戰成功率則僅有41%。

在春訓期間，共有2.6%的判決被挑戰，其中約有80%的比賽，單場挑戰次數在5次以下，而每一次挑戰所花費的時間平均為13.8秒，與去年3A的16.6秒相比更快。春訓時每場比賽平均會出現4.1次挑戰，因為挑戰而增加的時間不到1分鐘，不過今年春訓整體的平均比賽時間為2小時38分鐘，比去年2小時35分鐘要多打3分鐘。

數據顯示，球員更常會在高張力的時刻使用挑戰，但成功率比較低，在球數2好2壞或2好3壞時的挑戰成功率為44%，相較之下，在打席第一球的挑戰成功率高達57%。而挑戰成功率也會隨著比賽時間拉長而下滑，前3局的挑戰成功率為60%，4到6局為51%，7、8局會下滑到43%，不過9局則會回升至46%。

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