MLB》「古巴大谷」表現每況愈下 遭全聯盟最爛白襪DFA

柯拉斯被白襪指定讓渡。（資料照）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕在2020年從日本職棒軟銀鷹叛逃並加盟白襪，這位曾經被譽為「古巴大谷」的大物外野手柯拉斯（Oscar Colas），因為春訓與近幾年不斷下滑的表現，被白襪指定讓渡。

柯拉斯因為能投95英哩火球被稱為「古巴大谷」，不過他生涯主要是擔任野手，在2017年他以育成選手身分加盟軟銀，2019年6月成為支配下選手，2020年初從古巴叛逃，直到2022年才被白襪以簽約金270萬美元簽下。

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在小聯盟第一年，柯拉斯就展現不俗打擊天賦，一路從高階1A打到3A，整季23轟、打擊率3成14，2023年被大聯盟選為百大新秀第85名，並在該季初登大聯盟。

但柯拉斯在上大聯盟後就遭遇困難，75場出賽僅敲出5轟，打擊率2成16，去年就連全聯盟戰績最差的白襪也都只給他13場大聯盟出賽機會，且他也沒有把握，繳出0轟、打擊率2成73的成績。就連在小聯盟，柯拉斯也越來越常擊出滾地球與軟弱的內野飛球。

今年柯拉斯在春訓期間同樣沒有多少亮點，共出賽10場，16打數敲出4安打，打擊率2成50，吞下7次三振，選到2次四壞保送，而白襪也將他給指定讓渡，且因為他的狀態未見起色，其他球隊網羅他的機率不高，最終白襪可能會將他續留並下放小聯盟。

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