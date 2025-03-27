晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 網球

網球》超狂！19歲菲律賓艾亞拉扳倒史薇泰克 邁阿密晉4強寫紀錄

2025/03/27 09:59

19歲菲律賓小將艾亞拉爆冷扳倒世界排名第2的波蘭名將史薇泰克。（法新社）19歲菲律賓小將艾亞拉爆冷扳倒世界排名第2的波蘭名將史薇泰克。（法新社）

〔記者吳孟儒／綜合報導〕19歲菲律賓小將艾亞拉（Alexandra Eala）的邁阿密驚奇之旅還沒結束，她今天以6：2、7：5爆冷扳倒世界排名第2的波蘭名將史薇泰克（Iga Swiatek），勇闖女單4強。

世界排名140的艾亞拉在千分等級的邁阿密女網賽前，對陣世界前100的戰績是3勝15敗，且擊敗過最高的選手是世界41名，但她次行連續擊敗前法網冠軍奧斯塔朋科（Jeļena Ostapenko），今年澳網冠軍凱絲（Madison Keys）以及前球后史薇泰克，接連扳倒3位大滿貫冠軍得主，讓外界嘖嘖稱奇。

艾亞拉今天靠著紮實的底線，讓史薇泰克打得異常辛苦，她全場10個發球局被破發8次，最終直落二勝出，賽後小史也力讚對手，「她的一些擊球讓我出乎意料，我沒想過他擊球那麼平，而且接發球表現很好，讓我很難回擊，而她在場上打出很好的節奏。」

談到自己一路的驚奇表現，艾亞拉說：「我在接發球時就是盡早擊球，不害怕失誤，史薇泰克的發球很好，當然凱絲、奧斯塔朋科也是，就算我打到拍框或出界也很正常，但我不能因為害怕失誤就不去做我應該做的事。」

艾亞拉成為首位晉級WTA千分等級四強的菲律賓女將，而她的世界排名也將來到生涯新高世界排名75，她四強對手是英國拉杜卡努（Emma Raducanu）和美國佩古拉（Jessica Pegula）之戰的勝方。

史薇泰克。（法新社）史薇泰克。（法新社）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中