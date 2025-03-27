網球》超狂！19歲菲律賓艾亞拉扳倒史薇泰克 邁阿密晉4強寫紀錄

19歲菲律賓小將艾亞拉爆冷扳倒世界排名第2的波蘭名將史薇泰克。（法新社）

〔記者吳孟儒／綜合報導〕19歲菲律賓小將艾亞拉（Alexandra Eala）的邁阿密驚奇之旅還沒結束，她今天以6：2、7：5爆冷扳倒世界排名第2的波蘭名將史薇泰克（Iga Swiatek），勇闖女單4強。

世界排名140的艾亞拉在千分等級的邁阿密女網賽前，對陣世界前100的戰績是3勝15敗，且擊敗過最高的選手是世界41名，但她次行連續擊敗前法網冠軍奧斯塔朋科（Jeļena Ostapenko），今年澳網冠軍凱絲（Madison Keys）以及前球后史薇泰克，接連扳倒3位大滿貫冠軍得主，讓外界嘖嘖稱奇。

請繼續往下閱讀...

艾亞拉今天靠著紮實的底線，讓史薇泰克打得異常辛苦，她全場10個發球局被破發8次，最終直落二勝出，賽後小史也力讚對手，「她的一些擊球讓我出乎意料，我沒想過他擊球那麼平，而且接發球表現很好，讓我很難回擊，而她在場上打出很好的節奏。」

談到自己一路的驚奇表現，艾亞拉說：「我在接發球時就是盡早擊球，不害怕失誤，史薇泰克的發球很好，當然凱絲、奧斯塔朋科也是，就算我打到拍框或出界也很正常，但我不能因為害怕失誤就不去做我應該做的事。」

艾亞拉成為首位晉級WTA千分等級四強的菲律賓女將，而她的世界排名也將來到生涯新高世界排名75，她四強對手是英國拉杜卡努（Emma Raducanu）和美國佩古拉（Jessica Pegula）之戰的勝方。

史薇泰克。（法新社）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法