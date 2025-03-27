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NBA》還是要靠他！詹姆斯補籃絕殺溜馬 湖人終止3連敗

2025/03/27 10:19

詹姆斯。（路透）詹姆斯。（路透）

〔記者吳孟儒／綜合報導〕前三節都沒進球的詹姆斯（LeBron James），在決勝節的關鍵時刻挺身而出，當東契奇（Luka Doncic）的致勝拋投沒進後，他在籃下補籃成功，這一球也讓湖人以120：119絕殺溜馬，結束近期3連敗低潮。

湖人在詹姆斯回來之後卻陷入低潮，近期已苦吞3連敗，在戰績衝刺期也拉警報，今天賽前他們以43勝、28負暫居第五，只領先在後的勇士2.5場，以及快艇和灰狼的各3場，想保住直接晉級季後賽資格，沒有輸球本錢。

今天手感欠佳的詹姆斯，上半場5次出手都落空、只拿2分，不過東契奇投進4顆三分球、得19分，加上里維斯（Austin Reaves）得17分，並成功壓制溜馬的投籃命中率在41.7％，湖人在上半場打完以68：55領先溜馬。

東契奇。（美聯社）東契奇。（美聯社）

東契奇在第三節包辦10分，但湖人的防守失靈，被溜馬繳出73.7%命中率，打出37：27的攻勢，加上第四節的10：0高潮，湖人遭後來居上。

前三節沒進球的詹姆斯，在第四節終於靠中距離開張，即使哈利伯頓（Tyrese Haliburton）在最後42.2秒切入後完成三分打幫溜馬逆轉，但詹姆斯在關鍵時刻站出來，在東契奇操刀最後一波進攻沒進球後，他成功補進致勝球，讓溜馬主場的觀眾都看傻眼，近期的5連勝劃下句點。

東契奇拿34分，里維斯有24分，40歲的詹姆斯12投4中拿13分、13籃板、7助攻，湖人共6人得分達雙位數。

溜馬有7人得分破10，馬瑟倫（Bennedict Mathurin）的23分最高，哈利伯頓、內姆哈德（Andrew Nembhard）和M.透納（Myles Turner）各16分。

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