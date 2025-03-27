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NBA》史上第五貴！「籃球之神」新秀球衣以1.3億成交

2025/03/27 11:20

「籃球之神」喬丹1984-85賽季球衣在蘇富比拍賣會上以421.5萬美元成交。（圖翻攝自X/@Jacobtheclipper，本報合成）「籃球之神」喬丹1984-85賽季球衣在蘇富比拍賣會上以421.5萬美元成交。（圖翻攝自X/@Jacobtheclipper，本報合成）

〔即時新聞／綜合報導〕「籃球之神」喬丹（Michael Jordan）的1984-85賽季球衣在蘇富比拍賣會上以驚人的421.5萬美元（約新台幣1.3億元）成交，成為史上第五貴的NBA球衣。

綜合外媒報導，這件獨特的球衣被專業鑑定公司確認為喬丹在新秀賽季季前賽穿著，其特殊之處在於似乎是由舊球衣改造而成。球衣背面原有其他球員的名字和號碼，正面則有喬丹親筆簽名和「My Very Best」字樣。

多家鑑定機構，包括MeiGray和Sports Investors Authenticated，已通過照片比對和技術分析，確認這件球衣確實是喬丹早期生涯的珍貴紀念品。這件球衣追溯至1984年10月的印第安那溜馬隊季前賽，當時僅有2000名球迷觀看比賽。

值得注意的是，這件球衣2009年曾以6.6萬美元售出，如今卻翻漲近64倍，充分體現了喬丹在體育收藏市場的無可替代性。

在此前的拍賣紀錄中，喬丹的其他球衣同樣位居前列。他1996-97賽季的球衣曾以470萬美元（約新台幣1.5億元）成交，而2022年「最後之舞」系列球衣更創下1009.1萬美元（約新台幣3.3億元）的驚人紀錄。

除喬丹外，籃球名人堂球星張伯倫和布萊恩的球衣也曾在拍賣會上創下高價。

這次拍賣再次印證了喬丹作為籃球史上最具影響力球員之一的地位，也展示了體育紀念品收藏市場的驚人潛力。一位私人收藏家最終以421.5萬美元的價格競得這件獨特的新秀球衣。

確認這件球衣確實是喬丹早期生涯的珍貴紀念品。這件球衣追溯至1984年10月的印第安那溜馬隊季前賽，當時僅有2000名球迷觀看比賽。（圖翻攝自X/@ComicsandCrypto）確認這件球衣確實是喬丹早期生涯的珍貴紀念品。這件球衣追溯至1984年10月的印第安那溜馬隊季前賽，當時僅有2000名球迷觀看比賽。（圖翻攝自X/@ComicsandCrypto）

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