日職》台灣火球男古林睿煬未進火腿開季一軍名單 12隊開季0台將

古林睿煬。（資料照，記者陳志曲攝）

張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕日職（NPB）今天公布開季一軍名單，日本火腿開季一軍名單中，沒有台灣24歲火球男古林睿煬。而日職12球團的開季一軍名單也沒有台灣選手。

旅日首年的古林睿煬，今年在日職官辦熱身賽出賽2場，共投3局賞4次三振，防禦率為0。原本火腿監督新庄剛志想讓古林從中繼出發，但由於古林表現亮眼，因此按照新庄監督設定朝先發做調整。

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古林睿煬在3月25日到二軍登板面對養樂多燕子二軍，古林中繼4局用59球，被敲3安失1分，賞4次三振、丟1次保送，賽後防禦率為2.25，每局被上壘率（WHIP）為1。古林此戰最快丟到152公里。

根據《日刊體育》預測，火腿今年開季的先發輪值，將是金村尚真、加藤貴之、洋投韋赫根（Drew VerHagen）、伊藤大海、北山亘基、山崎福也。該文也提到，火腿先發群候選名單還有福島蓮、古林睿煬。

去年還有在日職一軍名單的樂天金鷲台灣旅日投手宋家豪，他在2月下旬接受右膝外側半月板縫合手術，預計需要6個月的時間才能重返賽場。

此外，樂天台將王彥程、陽柏翔、蕭齊，火腿孫易磊，養樂多燕子徐翔聖，讀賣巨人黃錦豪，歐力士猛牛陳睦衡、西武獅林冠臣，軟銀鷹張峻瑋，都未進入開季一軍名單。

日職12隊開幕戰將在28日登場，火腿隊將作客西武獅，火腿將派出金村尚真先發對決西武火球男今井達也。

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