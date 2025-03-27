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日職》田中將大二軍繳5局好投 瞄準4月3日迎接巨人一軍首秀

2025/03/27 16:40

田中將大。（取自產經體育）田中將大。（取自產經體育）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕36歲「神之子」田中將大季後離開了效力11季的老東家樂天金鷲，轉戰中央聯盟的傳統豪門讀賣巨人。田中將大今天在二軍先發出賽，繳出5局失1分的好投，他有望在4月3日對戰中日龍時在一軍正式先發登板。

巨人二軍今天對戰Oisix新潟天鵝之皇，巨人派出田中將大掛帥先發，效力Oisix新潟天鵝之皇的台灣好手陽岱鋼並未出賽。田中首局就遭遇亂流，接連被知念大成、大川陽大敲出安打失1分，但度過首局後就逐漸回穩，2至5局只讓對手敲出1支安打，第5局投出三上三下，此役他主投5局用71球，被敲3支安打失1分，三振和保送各1次，最快球速達145公里，防禦率為1.00。巨人二軍在比賽後段火力大爆發，讓田中將大敗投解套，第7局先攻下3分超前，8局灌進5分大局，終場以8：1大勝。

對於自己的投球內容，田中將大賽後受訪表示，整體來說，覺得自己投得還不錯，比上一場好上許多。田中將大今天也睽違2年後首度站上打擊區打擊，2打數無安打，吞下1次三振，他坦言，自己已經在腦海中預想了各種情境，能在開幕戰前提前體驗打擊還不賴。

田中將大預計將在4月3日對戰中日龍的比賽中先發登板，成為他轉隊至巨人的一軍首秀，田中對此說道：「每一場比賽我都會全力以赴。」

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