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排球》苗縣苑裡高中國男排隊五大盃賽均得冠 鍾東錦接見頒75萬獎勵金

2025/03/27 16:03

苗栗縣長鍾東錦（前左6）致贈獎勵金給縣立苑裡高中國中男排隊選手。（記者張勳騰攝）苗栗縣長鍾東錦（前左6）致贈獎勵金給縣立苑裡高中國中男排隊選手。（記者張勳騰攝）

〔記者張勳騰／苗栗報導〕苗栗縣苑裡高中國中男排隊奪下今年度國中排球甲級聯賽冠軍，完成今年度五大盃賽大滿貫殊榮，創下校史紀錄，為苑裡及苗栗爭光；苗栗縣長鍾東錦、議長李文斌等人今（27）日接見表揚，分別致贈獎勵金，其中苗栗縣政府致贈75萬元給選手及教練團隊，鍾東錦及李文斌期望大家支持縣內排球發展，恢復苗栗縣體育大縣榮耀。

教育處長葉芯慧指出，縣立苑裡高中國中部男子排球今年度榮獲永信盃、華宗盃、和家盃、莒光盃四大盃賽冠軍；日前再經過激戰，奪下國中甲級聯賽冠軍，此次賽事中，選手們展現頂尖實力，榮獲6項個人獎項，包括張瑋修榮獲最有價值球員（MVP）與最佳邊線攻擊球員，柯昱承獲選最佳自由球員，鄭文冠獲選最佳邊線攻擊球員、王品皓獲選最佳中間攔網球員、林雋恩獲選最佳舉球對角攻擊球員。這群來自苗栗鄉間的少年，用行動證明，他們絕不只是地方小隊，而是全國冠軍。

苗栗縣議議長李文斌（前左6）致贈獎勵金給縣立苑裡高中國中男排隊選手。（記者張勳騰攝）苗栗縣議議長李文斌（前左6）致贈獎勵金給縣立苑裡高中國中男排隊選手。（記者張勳騰攝）

鍾東錦、李文斌、苗栗縣體育會排球委員會主委徐功凡、縣議員陳品安、張顧礫等人分別致贈獎勵金，鍾東錦代表縣府頒發75萬元給選手及教練團隊，中午並宴請球隊。

鍾東錦及李文斌稱許苑高國中男排隊拚鬥精神，表現可圈可點，讓苑裡成為培養優秀排球選手的搖籃，未來也將尋求企業贊助，成立苗栗縣排球代表隊，也希望學生及家長能支持排球，一起來推廣排球，再接再厲，朝恢復苗栗縣為縣育大縣目標邁進。

苗栗縣長鍾東錦（前左6）致贈75萬元獎勵金給縣立苑裡高中國中男排隊選手及教練團隊。（記者張勳騰攝）苗栗縣長鍾東錦（前左6）致贈75萬元獎勵金給縣立苑裡高中國中男排隊選手及教練團隊。（記者張勳騰攝）

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