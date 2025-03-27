MLB》宇宙道奇組豪華投手陣容 有望挑戰高懸119年鬼神紀錄

大谷翔平。（資料照，美聯社）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕衛冕軍道奇本季力拚2連霸，休賽季網羅兩屆塞揚名投史奈爾（Blake Snell）、日本「令和怪物」佐佐木朗希、明星終結者史考特（Tanner Scott）和葉茲（Kirby Yates），再加上大谷翔平將重拾二刀流，道奇組成超豪華的投手陣容，《ESPN》看好道奇有望創下投手群史上最狂數據。

道奇於前年季後狂砸超過10億美元，把自由市場排名高居前2名的大谷翔平、山本由伸盡收旗下，連同本就星光褶褶的陣容儼然是「宇宙天團」，更在世界大賽擊敗擊敗洋基封王。但他們不滿足於此，休賽季大肆補強，簽下投手史奈爾、佐佐木朗希、史考特、葉茲，以及康佛托（Michael Conforto）等好手，甚至還簽回牛棚大將崔南（Blake Treinen）、明星強打T.赫南德茲（Teoscar Hernandez）和克蕭（Clayton Kershaw）等人。

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再加上原有的強投葛拉斯諾（Tyler Glasnow）、MVP強打佛里曼（Freddie Freeman）和貝茲（Mookie Betts），以及重砲馬恩西（Max Muncy）和明星捕手史密斯（Will Snith），道奇整體實力更上一層樓，將挑戰25年以來首見的衛冕霸業。

《ESPN》測道奇新賽季機會拿下102勝60敗，晉級季後賽機率為97.7％，世界大賽封王機率高達28.4％。《ESPN》撰文指出，道奇已經打造出現代棒球史上最具天賦的陣容之一，他們的目標不僅僅是挑戰單季勝場紀錄，而是沒有衛冕冠軍就等同於失敗。

內文也寫道，道奇陣容十分豪華，佐佐木朗希是國聯新人王的大熱門，史奈爾和山本由伸都有機會爭奪國聯塞揚獎，貝茲和大谷翔平也都具備MVP等級的實力，若是大谷能夠成功重拾二刀流，第4座年度MVP獎盃幾乎已是囊中之物。

道奇曾在2020年寫下投手團隊ERA+146（標準化防禦率）締造隊史最佳紀錄，歷史上只僅次於1906年小熊的ERA+151，《ESPN》認為如果道奇投手群能夠保持健康的話，有機會刷新這項紀錄。

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