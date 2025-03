MLB》春訓打擊率近4成 海盜南韓好手裴智桓擠進大聯盟開季名單

裴智桓。(資料照,今日美國)

張浩群/核稿編輯

〔體育中心/綜合報導〕海盜隊韓籍外野手裴智桓今年熱身賽交出打擊率3成81的優異成績,根據《匹茲堡郵報》記者海爾斯(Noah Hiles)在社群媒體X上公布的海盜隊開季26人名單,裴智桓擠進開季大聯盟名單。

現年25歲的裴智桓今年熱身賽出賽20場,共42打數敲16安,包含1轟、6支二壘安打,進帳3分打點,打擊率3成81,整體攻擊指數(OPS)高達1.107,另跑出3次盜壘成功。

這將是裴智桓自2023年之後,再度擠進開季大聯盟名單。裴智桓去年受到傷勢影響,無緣海盜隊開季大聯盟名單。

裴智桓是在2022年首度踏上大聯盟舞台,他於2023年出賽111場是生涯新高,交出2轟、32分打點,打擊率2成31的成績,跑出24次盜壘成功。裴智桓上季出賽29場,繳出6打點,打擊率1成89的表現,跑出6次盜壘成功。

李政厚。(資料照,美聯社)

南韓旅美好手有2人進開季大聯盟名單,除了裴智桓外,還有巨人韓籍外野手李政厚。現年26歲的李政厚上季因傷只打37場比賽,今年熱身賽出賽14場,有2轟、5打點,打擊率2成50的成績,整體攻擊指數為0.829。李政厚在春訓期間一度因背部緊繃缺陣,日前順利重返賽場。

本季以2年2900萬美元(約台幣9.5億元)轉戰光芒的韓籍游擊手金河成,由於他在去年8月進行肩部手術,今年春訓沒有在熱身賽出賽,預計開季將缺陣、季中有望重回賽場。

