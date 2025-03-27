MLB》春訓打擊率近4成 海盜南韓好手裴智桓擠進大聯盟開季名單

裴智桓。（資料照，今日美國）

張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕海盜隊韓籍外野手裴智桓今年熱身賽交出打擊率3成81的優異成績，根據《匹茲堡郵報》記者海爾斯（Noah Hiles）在社群媒體X上公布的海盜隊開季26人名單，裴智桓擠進開季大聯盟名單。

現年25歲的裴智桓今年熱身賽出賽20場，共42打數敲16安，包含1轟、6支二壘安打，進帳3分打點，打擊率3成81，整體攻擊指數（OPS）高達1.107，另跑出3次盜壘成功。

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這將是裴智桓自2023年之後，再度擠進開季大聯盟名單。裴智桓去年受到傷勢影響，無緣海盜隊開季大聯盟名單。

裴智桓是在2022年首度踏上大聯盟舞台，他於2023年出賽111場是生涯新高，交出2轟、32分打點，打擊率2成31的成績，跑出24次盜壘成功。裴智桓上季出賽29場，繳出6打點，打擊率1成89的表現，跑出6次盜壘成功。

李政厚。（資料照，美聯社）

南韓旅美好手有2人進開季大聯盟名單，除了裴智桓外，還有巨人韓籍外野手李政厚。現年26歲的李政厚上季因傷只打37場比賽，今年熱身賽出賽14場，有2轟、5打點，打擊率2成50的成績，整體攻擊指數為0.829。李政厚在春訓期間一度因背部緊繃缺陣，日前順利重返賽場。

本季以2年2900萬美元（約台幣9.5億元）轉戰光芒的韓籍游擊手金河成，由於他在去年8月進行肩部手術，今年春訓沒有在熱身賽出賽，預計開季將缺陣、季中有望重回賽場。

The Pirates 2025 opening day roster has been set.



Rotation: Skenes, Keller, Falter, Heaney, Mlodzinski



Bullpen: Bednar, Holderman, Santana, Lawrence, Borucki, Ferguson, Mayza, Wentz



Catchers: Bart, Rodriguez



Infielders: Frazier, Gonzales, IKF, Hayes, Triolo



Outfielders:… — Noah Hiles （@_NoahHiles） March 26, 2025

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