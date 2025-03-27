桌球》輸給弟弟後暴捶球桌洩憤 法國「眼鏡哥」勒布朗手傷退出世界盃

法國「眼鏡哥」A.勒布朗，經常因情緒失控吞下黃牌。（取自WTT官網）

〔記者許明禮／台北報導〕法國「眼鏡哥」A.勒布朗又失控了!

世界排名第9的A.勒布朗在3月24日法國桌球錦標賽男單決賽，迎戰世界排名第6的弟弟F.勒布朗，他在局數3:2領先下連丟2局被弟弟勒逆轉痛失冠軍後，一氣之下竟怒捶球桌造成持拍的右手受傷，今天宣布退出4月份的WTT仁川冠軍賽及澳門世界盃。

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A.勒布朗在社群媒體上傳一段簡短影片，他表示，「法錦賽男單決賽我輸給了弟弟，首先要恭喜他獲得冠軍，賽後由於自己情緒失控導致手部受傷，需要離開球場一段時間進行治療及復健，將不會出席近期的比賽，這是一個教訓，我會努力的學習如何更好的控制情緒，也希望這能讓我變得更強大。」

其實這已不是A.勒布朗第一次失控，3月14日WTT重慶冠軍賽，他在8強戰迎戰中國名將王楚欽，第2局比分落後時，他在場邊休息時也暴怒的捶打礦泉水瓶發洩，第3局暫停時也怒摔毛巾，只不過上次捶打水瓶手沒事，這回則付出慘痛代價。

目前A.勒布朗的右手已經戴上護具，但何時能回歸賽場還沒有具體時間表。

近兩年在世界桌壇迅速崛起的法國勒布朗兄弟，球技雖了得，但在場上的情緒控管也招來不少負評。

去年10月的歐洲錦標賽，「眼鏡弟」F.勒布朗在男單8強戰3:4遭德國好手杜達逆轉後，也怒摔球拍砸壞場邊LED螢幕，被取消成績，事後他也公開發文為自己的失控行為道歉。

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