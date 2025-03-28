MLB本土開幕戰登場！大谷強碰老虎塞揚強投 今日賽事預告與轉播

大谷翔平。（資料照，法新社）

早安，自由體育為您獻上今日精彩賽事預告與轉播！

美國職棒大聯盟本土開幕戰今天正式開打，道奇將在主場開幕戰碰上老虎，日本巨星大谷翔平將強碰老虎塞揚王牌左投史庫柏爾（Tarik Skubal），道奇則推出塞揚左投史奈爾（Blake Snell）先發。

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另一場大聯盟轉播則是小熊作客響尾蛇之戰，小熊派出明星左投史帝爾（Justin Steele）對決響尾蛇王牌加倫（Zac Gallen）。

日職開幕戰今天登場，讀賣巨人將在東京巨蛋碰上養樂多燕子，巨人軍派出王牌戶鄉翔征先發，養樂多則推出23歲新星奧川恭伸。另一場轉播則是歐力士猛牛在主場大阪京瓷巨蛋迎戰樂天金鷲，歐力士王牌左投宮城大彌對決樂天強投早川隆久。

NBA方面，湖人將在客場面對公牛。雙方前一次交手，紫金大軍以115比146慘敗，今天雙方再度碰頭。湖人目前戰績44勝28敗排西部第四，戰績與西部第五的灰熊相同。湖人要力保西部第四的位置。

MLB

07：00 老虎 VS 道奇 愛爾達體育2台

10：00 小熊 VS 響尾蛇 緯來體育、愛爾達體育2台

NBA

08：00 湖人 VS 公牛 緯來體育、愛爾達體育1台

日職

17：00 養樂多燕子 VS 讀賣巨人 DAZN 1、DAZN 3

17：30 樂天金鷲 VS 歐力士猛牛 DAZN 2

UBA大專籃球聯賽

13：00 中信學院 VS 東吳大學 女子一般組冠軍賽

15：00 僑光科大 VS 陽明交大 男子一般組冠軍賽

18：00 清華大學 VS 輔仁大學 女子二級冠軍賽

20：00 中信學院 VS 中興大學 男子二級冠軍賽

轉播：緯來體育、愛爾達體育4台

WTT球星挑戰賽

13：30 清奈站 第二日 （上）

19：30 清奈站 第二日 （下）

轉播：愛爾達體育3台

ISU世界花式滑冰錦標賽

06：15 雙人長曲 愛爾達體育3台

23：15 冰舞短曲 愛爾達體育2台

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