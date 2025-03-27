UBA》政大力拚50連勝完成5連霸 陳子威點出陣容最大優勢

政治大學總教練陳子威。（記者陳志曲攝）

〔記者盧養宣／台北報導〕衛冕軍政治大學將在113學年度UBA大專籃球聯賽公開男一級力拚5連霸，總教練陳子威點出本季陣容最大優勢，期許子弟兵保持平常心應戰。

政大本季在游艾喆、莫巴耶等主力畢業後，由大三主力宋昕澔、吳志鍇扛起重任，換血過後的陣容依舊無往不利，目前已締造跨季48連勝，只差在小巨蛋的最後2勝，就能以50連勝締造5連霸。

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主帥陳子威對於連霸壓力表示，希望這批新陣容書寫屬於自己的故事，「我認為這是他們的首冠，希望他們保持平常心面對比賽。」

陳子威認為，相較於四連霸的冠軍陣容，這批球員並不像學長那麼有自信，但依舊保持著自己的步調，在場上的企圖心也沒有少。他坦言，沒有想過團隊能以全勝之姿挺進決賽，也認為進攻端是本屆陣容最大優勢，「他們進攻端表現比學長好，防守端就沒有學長好，就是盡量把他們的優勢放大。」

政大在預、複賽階段22戰有12場得分破百，場均攻下101.4分高居第一，失分68.4分則排在第3。

政治大學總教練陳子威。（記者陳志曲攝）

113學年度UBA大專籃球聯賽男女公開一級決賽即將在小巨蛋開打，進入四強的隊伍將於週末爭取冠軍榮耀。（記者陳志曲攝）

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