F1》大變動！角田裕毅突晉升紅牛車手 只跑兩站的勞森遭降二隊

角田裕毅。（資料照，法新社）

張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕一級方程式賽車（F1）的紅牛車隊今天做出大變動，本季剛晉升為紅牛車手的紐西蘭車手勞森（Liam Lawson），他只跑2場後，如今就被降至紅牛二隊的Racing Bulls車隊。原本待在Racing Bulls F1車隊的日本車手角田裕毅，則是晉升為新任紅牛二號車手。

紅牛車隊去年12月宣布與墨西哥車手裴瑞茲（Sergio Perez）分道揚鑣，並提拔原本待在Racing Bulls車隊的勞森，晉升為2025年紅牛車隊的正式車手，輔佐年度車手冠軍四連霸的維斯塔潘（Max Verstappen）。

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不過，勞森在今年F1開幕戰的澳洲大獎賽，衝刺排位賽排第18名，正賽因天候因素失控造成車輛碰撞損毀，無法完賽。上週的中國大獎賽，勞森在衝刺排位賽排第14名，正賽則排第12名，兩站沒有獲得任何積分。

勞森駕駛紅牛新賽車RB21。（資料照，法新社）

《ESPN》報導，紅牛車隊意識到勞森駕駛自家新賽車RB21表現不佳，鑒於在澳洲大獎賽、中國大獎賽都表現欠佳，讓紅牛車隊做出決定，勞森回到Racing Bulls車隊，角田裕毅則升為紅牛車手。

紅牛車隊負責人霍納（Christian Horner）坦言，紅牛的賽車未達到理想狀態，角田裕毅的經驗變得非常重要，「看到Liam在前兩站駕駛RB21很掙扎，確實很困難，因此我們共同做出提前更換車手的決定。我們進入2025年賽季時，懷抱2個目標，衛冕車手冠軍，並重新奪回世界車隊冠軍。」

「我們承認RB21仍有大量工作要完成，而角田裕毅的經驗將對當前賽車的開發帶來極大幫助，我們歡迎他加入車隊，並期待看到他駕駛RB21的表現。」霍納說道。

F1下一站將來到日本大獎賽的鈴鹿賽道，角田裕毅晉升為紅牛車手的首場比賽就是在家鄉日本。《ESPN》引述消息人士透露，紅牛車隊的引擎供應商本田（Honda），同時也是角田車手生涯的長期支持者，在這次的車手調動中發揮重要作用。

霍納認為，勞森回到Racing Bulls車隊，有利於他的F1生涯發展。

此外，角田裕毅去年9月曾來到台中，參加F1賽車展演。

勞森。（資料照，法新社）

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