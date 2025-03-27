最南端國際級籃球場舉辦台日交流賽 早稻田、慶應和東大聯軍到屏東交流

「日本東京六大學女子籃球聯盟」今天到屏東內埔的美和科技大學與台灣大專籃球聯賽（UBA）甲一級女子籃球聯隊進行競技。（屏縣府提供）

〔記者陳彥廷／屏東報導〕「日本東京六大學女子籃球聯盟」今天到屏東內埔的美和科技大學與台灣大專籃球聯賽（UBA）甲一級女子籃球聯隊進行競技，雙方以球會友、切磋球技，戰況激烈，東京六大學女子籃球聯盟教練工藤哲也強調，希望未來每年都能舉辦台日籃球友誼賽事。

東京六大學女子籃球聯盟到訪屏東展開女子籃球交流，屏東縣政府邀請以美和科技大學為班底，美和科大女籃成立於2020年，成軍一年就取得111學年度公開組第一級賽事的入選門票，球隊以強悍的防守和快速的進攻著稱，在大專聯賽中有優異表現，再加上常勝軍中信金融管理學院及國立台灣科技大學3校聯隊組成UBA甲一級女子籃球隊，今天在全國最南端的國際級籃球場開打，吸引美和科大師生人潮前來觀賽。

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屏東縣政府教育處長楊英雪代表縣長周春米歡迎日本球員到訪，她表示，昨天的晚宴已經先讓大家感受屏東多一度的熱情，今天則是到籃球場切磋球技，感受競技熱血的氛圍，縣府特別準備屏東盛產的鳳梨、香蕉等水果為球員補充體力，勉勵球員全力以赴，打出精彩絕倫的比賽！

「日本東京六大學女子籃球聯盟」今天到屏東內埔的美和科技大學與台灣大專籃球聯賽（UBA）甲一級女子籃球聯隊進行競技。（屏縣府提供）

楊英雪說，難得的比賽是因日本東京都足立區的議員們去年拜訪屏東時促成，透過實質的交流增加台日友好，近年台日交流頻繁，日本足立區與屏東縣在疫情期間奠立深厚情誼，足立區日臺友好促進議員聯盟並與屏東縣議會簽署合作備忘錄，像是今年3月屏東鳳梨上架東京地區Belx超市，足立區議會議長特地率領多位議員到場應援就可見到台日好交情，並進而促成此次女子籃球交流，讓年輕世代以球會友、互相學習。

東京6大學女子籃球聯盟包括來自早稻田大學、慶應義塾大學、明治大學、法政大學、立教大學、東京大學等，該區的女子籃球競技水準極高，6所大學所屬的女子籃球隊也常參與全國大型賽事，每年賽季吸引大量的觀看民眾，為日本大學籃球賽重點賽事之一。

工藤哲也是感謝屏東的熱情款待，他幽默指出，有觀察到台灣球員身高普遍很高，不是很放心，但會秉持著日本人的精神，快速進攻、展現爆發力、全力以赴，也歡迎台灣球隊到日本交流，希望未來每年都能舉辦台日籃球友誼賽事。

屏東縣體育發展中心表示，在四級五區體育人才培育政策下，體育選手獲得更好的訓練環境和體育資源，透過國際交流擴展視野，此次也協助安排東京球員至台北小巨蛋近距離觀賞113學年度富邦人壽UBA大專籃球聯賽公開一級決賽，期待未來雙方能就體育、教育、文化、觀光等有更多的實質交流。

「日本東京六大學女子籃球聯盟」今天到屏東內埔的美和科技大學與台灣大專籃球聯賽（UBA）甲一級女子籃球聯隊進行競技。（屏縣府提供）

「日本東京六大學女子籃球聯盟」今天到屏東內埔的美和科技大學與台灣大專籃球聯賽（UBA）甲一級女子籃球聯隊進行競技。（屏縣府提供）

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