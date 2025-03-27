MLB》超勵志！邊打球邊在超市打工養家糊口 大都會捕手圓夢升上大聯盟

大都會27歲捕手森格。（資料照，路透）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕大都會27歲捕手森格（Hayden Senger）為了一圓升上大聯盟的夢想，近兩年在全食超市（Whole Foods）打工維持家庭生計，如今終於傳來好消息，森格如願進入開季名單，夢想成真的他直呼很感動，並笑說：「我可能不會回超市打工了。」

森格在2018年選秀會在第24輪被大都會選中，苦熬6年都沒有辦法升上大聯盟，他曾在2023年小聯盟2A打拚時，獲選為小聯盟白金手套獎的肯定，去年則是有升上3A。原本以為今年有可能開季也在小聯盟，但由於大都會強打捕手阿瓦瑞茲（Francisco Alvarez）因左手勾狀骨骨折必須進行手術，預計將缺陣6到8週，這讓森格與托倫斯（Luis Torrens）進入大聯盟開季40人名單。

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雖然森格在春訓的打擊表現平平，出賽14場繳出1轟、2打點、打擊率0.208的成績，但大都會看中森格接捕的能力，棒球營運總裁史登斯（David Stearns）盛讚他是一名非常頂尖的防守型捕手，投手都很喜歡他，這也是一個非常勵志的故事，但他之所以能夠擔任2號捕手，不是因為這段故事，而是真的認為他可以帶給球隊勝利。

「我完全說不出話來，」森格坦言得知進入大聯盟開季名單時完全嚇傻，如今終於能夠跟老婆說自己是一名大聯盟球員，這讓一切的辛苦都變得非常值得。對於自己是否打算要回超市繼續工作，森格笑說：「還不確定，要把這項消息告訴我老闆才行。」

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