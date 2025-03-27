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中職》統一獅年度形象動畫 今晚8點官方YT搶先首播

2025/03/27 18:08

2025年統一7-ELEVEN獅尚勇形象宣傳影片。（統一獅提供）2025年統一7-ELEVEN獅尚勇形象宣傳影片。（統一獅提供）

張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕迎接3月30日統一獅主場開幕戰於台南棒球場熱烈開打，2025年統一7-ELEVEN獅年度形象篇影片，預計今晚20:00於統一獅官方Youtube頻道搶先首播，邀請各位棒球迷再次感動，一起迎接中職36年球季職棒熱潮。

今年度統一7-ELEVEN獅年度形象拍攝，與深靛感官創意再次攜手合作，延續上一季口號「Always Lions」的精神，這次拍攝也特別邀請球迷加入參與演出，結合在地店家合作拍攝，邀請球迷再次走進台南這座老球場，把握珍惜這裡出賽的每一場戰役。

本次形象片以隊長陳傑憲的視角出發，在餅總林岳平及首席教練高志綱合作下，與隊友郭俊麟、邱智呈、陳重羽、林安可、蘇智傑、潘傑楷及陳韻文一起團隊作戰，希望能夠將上一季挫敗的過程，轉化爲成長養分，在新的球季化為動力，與全隊一同為球迷而戰再創佳績。

2025統一獅尚勇形象宣傳，期待能聚集在地球迷的力量及獅隊在臺南深耕的養分，藉由過去三個世代的獅迷加入與過去榮耀戰果的環繞下，統一獅教練選手與獅迷朝著唯一目標，乘載台灣隊「尚勇」的氣勢，帶出台南的氣魄，統一的驕傲，期許再次登頂，成為「尚勇」的統一獅。

2025年統一7-ELEVEN獅尚勇形象宣傳影片。（統一獅提供）2025年統一7-ELEVEN獅尚勇形象宣傳影片。（統一獅提供）

2025年統一7-ELEVEN獅尚勇形象宣傳影片。（統一獅提供）2025年統一7-ELEVEN獅尚勇形象宣傳影片。（統一獅提供）

2025年統一7-ELEVEN獅尚勇形象宣傳影片。（統一獅提供）2025年統一7-ELEVEN獅尚勇形象宣傳影片。（統一獅提供）

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