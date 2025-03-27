晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 其它

女壘》東山高中力拚HSL高中組連霸 教練點名2大關鍵戰將

2025/03/27 18:09

113學年度中小學女子壘球聯賽高中組決賽記者會。（記者盧養宣攝）113學年度中小學女子壘球聯賽高中組決賽記者會。（記者盧養宣攝）

〔記者盧養宣／台北報導〕 113學年度中小學女子壘球聯賽高中組決賽將於4月1日至4月7日於高雄鳳山鳳新壘球場進行最終決戰，東山高中本季尋求衛冕，教練紀泳帆受訪時表示，8強隊伍實力相近，期許團隊全力以赴，一場一場來。

本屆8強隊伍包括東山高中、南崁高中、埔里高工、丹鳳高中、華江高中、士林高商、秀峰高中以及中正高工，決賽分為2組先進行循環賽，各組取前三名進行總決賽六角循環賽。

東山高中教練紀泳帆今出席決賽記者會表示，進到8強的隊伍實力都很接近，雖然目標是2連霸，但還是會一場一場來，針對每一戰的對手擬定戰略。

紀泳帆透露，高二投手周宜葶去年9月被徵召進名古屋亞運培訓隊，本週才重新歸隊與球隊配合，經過培訓隊的訓練，身材壯碩不少，「希望她在最後一週能調整到最好的狀態。」

紀泳帆表示，高中生狀態比較容易不穩定，因此期許隊長、同時也是開路先鋒的羅禹晴能夠藉由經驗、腳程與打擊能力帶領球隊，「她去年冠軍賽也是打第一棒，希望能用經驗幫助球隊。」

113學年度中小學女子壘球聯賽高中組決賽記者會。（記者盧養宣攝）113學年度中小學女子壘球聯賽高中組決賽記者會。（記者盧養宣攝）

113學年度中小學女子壘球聯賽高中組決賽記者會。（記者盧養宣攝）113學年度中小學女子壘球聯賽高中組決賽記者會。（記者盧養宣攝）

113學年度中小學女子壘球聯賽高中組決賽記者會。（記者盧養宣攝）113學年度中小學女子壘球聯賽高中組決賽記者會。（記者盧養宣攝）

113學年度中小學女子壘球聯賽高中組決賽記者會。（記者盧養宣攝）113學年度中小學女子壘球聯賽高中組決賽記者會。（記者盧養宣攝）

113學年度中小學女子壘球聯賽高中組決賽記者會，東山高中教練紀泳帆（右）。（記者盧養宣攝）113學年度中小學女子壘球聯賽高中組決賽記者會，東山高中教練紀泳帆（右）。（記者盧養宣攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中