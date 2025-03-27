女壘》東山高中力拚HSL高中組連霸 教練點名2大關鍵戰將

113學年度中小學女子壘球聯賽高中組決賽記者會。（記者盧養宣攝）

〔記者盧養宣／台北報導〕 113學年度中小學女子壘球聯賽高中組決賽將於4月1日至4月7日於高雄鳳山鳳新壘球場進行最終決戰，東山高中本季尋求衛冕，教練紀泳帆受訪時表示，8強隊伍實力相近，期許團隊全力以赴，一場一場來。

本屆8強隊伍包括東山高中、南崁高中、埔里高工、丹鳳高中、華江高中、士林高商、秀峰高中以及中正高工，決賽分為2組先進行循環賽，各組取前三名進行總決賽六角循環賽。

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東山高中教練紀泳帆今出席決賽記者會表示，進到8強的隊伍實力都很接近，雖然目標是2連霸，但還是會一場一場來，針對每一戰的對手擬定戰略。

紀泳帆透露，高二投手周宜葶去年9月被徵召進名古屋亞運培訓隊，本週才重新歸隊與球隊配合，經過培訓隊的訓練，身材壯碩不少，「希望她在最後一週能調整到最好的狀態。」

紀泳帆表示，高中生狀態比較容易不穩定，因此期許隊長、同時也是開路先鋒的羅禹晴能夠藉由經驗、腳程與打擊能力帶領球隊，「她去年冠軍賽也是打第一棒，希望能用經驗幫助球隊。」

113學年度中小學女子壘球聯賽高中組決賽記者會。（記者盧養宣攝）

113學年度中小學女子壘球聯賽高中組決賽記者會。（記者盧養宣攝）

113學年度中小學女子壘球聯賽高中組決賽記者會。（記者盧養宣攝）

113學年度中小學女子壘球聯賽高中組決賽記者會。（記者盧養宣攝）

113學年度中小學女子壘球聯賽高中組決賽記者會，東山高中教練紀泳帆（右）。（記者盧養宣攝）

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