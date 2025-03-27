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MLB》羨慕日本有大聯盟強投... 韓媒苦嘆：韓籍投手全滅、WBC無王牌可用

2025/03/27 18:54

張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕遊騎兵日前將30歲韓裔右投丹寧（Dane Dunning）下放至小聯盟3A，這代表沒有任何一位韓籍投手擠進大聯盟開季名單。韓媒《OSEN》撰文指出，日本投手在大聯盟大放異彩，相較之下韓國投手實力嚴重下滑，國際賽缺少王牌投手，2026年經典賽戰力拉警報。

韓媒《OSEN》今天以「沒想到竟會如此羨慕日本…韓籍旅美投手面臨全面危機，經典賽亮紅燈」為標題，撰文指出南韓棒球目前所遭遇的困境。南韓曾對丹寧寄予厚望，他的母親是南韓人，具備代表南韓參加經典賽的資格，左臂上還刻有韓文「同樣的血脈」的刺青，2023年因為髖關節手術無法參賽，原本預期丹寧將會是唯一的大聯盟韓裔投手，但如今卻是被放入讓渡名單，之後下放至小聯盟3A。

丹寧是2023年遊騎兵奪冠成員，單季曾繳出12勝、防禦率3.70的生涯代表作，上季飽受右肩傷勢所苦，出賽26場只繳出5勝7敗、防禦率5.31的成績，今年春訓表現也不盡理想，出賽5場累積1勝1敗，防禦率高達8.18。《OSEN》認為，丹寧被下放至小聯盟，明年要代表南韓出賽的可能性也大幅降低。

《OSEN》也撰文列舉了大谷翔平、山本​​由伸、佐佐木朗希、達比修有、松井裕樹、菊池雄星、千賀滉大、今永昇太等日本投手在大聯盟都一席之地，相較之下，南韓投手實力嚴重下滑，缺乏能在國際賽事中發揮作用的王牌投手，目前只能寄望丹寧能在季中重返大聯盟，上一位在大聯盟出賽的出生地在南韓的已經是2023年的柳賢振，38歲的他已經重返韓職，這也凸顯了南韓投手人才青黃不接的現況，恐怕會直接影響國際賽的表現。

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