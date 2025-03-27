UBA》劍指隊史第20冠 文化隊長鄭慧慈：享受當下

文化大學鄭慧慈。（記者陳志曲攝）

〔記者盧養宣／台北報導〕文化大學本屆以頭號種子之姿挺進113學年度UBA大專籃球聯賽公開女一級四強，將力拚隊史第20冠，隊長鄭慧慈擁有豐富攻蛋經驗，也希望用冠軍為自己的UBA生涯劃下圓滿句點。

文化大學自108學年度起連6季闖進四強，在衛冕軍世新陣容分裂後，被看好有機會重返榮耀，劍指校史第20冠，文化四強戰對手正是世新，預、複賽各以46分差、42分差贏球。

請繼續往下閱讀...

文化兩位大五好手王玥媞、鄭慧慈稱職扮演領袖角色，王玥媞本季重現在淡水商工高三時期率隊封后的「得分機器」身手，開季連14場得分破20分，預賽以場均24.5分榮登新科得分后。隊長鄭慧慈預、複賽16場，平均貢獻13.9分14.1籃板，皆是UBA生涯5季以來最佳成績。

鄭慧慈今出席決賽記者會表示，團隊為了決賽備戰非常認真，接下來進入小巨蛋也會每一場都戰戰兢兢，「畢竟經過一個月的調整，各隊的實力都不知道調整得如何，但我們會準備好自己。」

鄭慧慈自永仁高中時期就曾隨隊多次登上小巨蛋舞台，但她表示，「每一年進來都有不同的體驗，希望今年能與球隊一起拿下冠軍，做一個好的結束。」

從109學年度榮登新人后，到本季接下隊長重任，鄭慧慈表示，由於當上隊長，也不斷與學妹溝通與調整，對於被外界認為是冠軍熱門，鄭慧慈則說，「每一年都會設下目標，今年我們也有拿下冠軍的實力，希望大家做好自己，調整好心態，最重要的是享受比賽、享受當下每一刻。」

113學年度UBA大專籃球聯賽男女公開一級決賽即將在小巨蛋開打，進入四強的隊伍將於週末爭取冠軍榮耀。（記者陳志曲攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法