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中職》準備好了！樂天桃猿赴中壢仁海宮祈福 張善政祝福球隊奪冠

2025/03/27 19:45

樂天桃猿職業棒球隊本週日迎來中華職棒36周年首場比賽，球隊前往中壢仁海宮祈求球隊旗開得勝，場場順利。（記者李容萍攝）樂天桃猿職業棒球隊本週日迎來中華職棒36周年首場比賽，球隊前往中壢仁海宮祈求球隊旗開得勝，場場順利。（記者李容萍攝）

〔記者李容萍／桃園報導〕中華職棒全新賽季即將於29日開打，樂天桃猿棒球隊主場首戰將於本週日（30日）下午登場，球隊今（27）日與桃園市長張善政一同至中壢仁海宮上香祈求球隊旗開得勝，場場順利。樂天桃猿棒球隊領隊川田喜則表示，去年因部分選手受傷實力較難發揮，今年針對投手群及打擊方面都有做調整，相信能奪下總冠軍。市府體育局長許彥輝也說，今年球場已做好萬全準備，迎接嶄新賽季。

今年球季，樂天桃猿年度口號為「Nonstop全猿猛進」，不僅是球場上的競技理念，更代表著球隊全方位的升級與進步，期待樂天桃猿在整體形象及軟硬體方面均有所升級，以永不止步的決心全力衝刺，直達勝利；祈福過程中，體育局準備「666幸運骰子」及象徵好彩頭的「紅龜粿香皂」致贈予樂天桃猿棒球隊，仁海宮也準備招財的「金獅」及「建宮200週年發財金」送給球隊，祝福球團力拚奪冠、賽事順利。

張善政表示，中華職棒36年例行賽即將開打，樂天桃猿棒球隊主場首戰將於本週日下午登場，他祝福樂天桃猿棒球隊旗開得勝、出戰順利，相信在中壢仁海宮天上聖母的庇佑下，樂天桃猿將能實現桃園市民與球迷的期待，在本次賽季奪得耀眼戰績，將總冠軍獎盃抱回桃園。

中壢仁海宮董事長王介禧表示，感謝市府對宗教文化與體育發展的全力支持，讓宗教信仰與棒球運動相結合，成為全民共享的盛事。今年適逢中壢仁海宮創建200週年，特別準備金獅及發財金贈予球團，期盼為球團帶來好運，祝福樂天桃猿棒球隊旗開得勝，勇奪佳績。

許彥輝表示，感謝樂天桃猿長期與市府共同合作，為桃園球迷推出許多在地化的服務，培養屬地球迷。市府近年大力推動球場「外野看台電視牆更新」、「場地排水及噴灌系統改善」、「夜間照明系統優化」、「外野看台地坪及座椅更新」等各項優化改善工程，提供球員良好的比賽場地，同時也為球迷帶來更舒適的觀賽環境及體驗，邀請市民在新賽季期間進場為球隊一起加油打氣。

包括樂天桃猿棒球隊總教練古久保健二、隊長林立、市議員梁為超、劉曾玉春、謝美英、市府民政局長劉思遠、青年事務局長侯佳齡、中壢區長李日強等均人一同出席活動。

樂天桃猿職業棒球隊本週日迎來中華職棒36周年首場比賽，球隊前往中壢仁海宮祈求球隊旗開得勝，場場順利。（記者李容萍攝）樂天桃猿職業棒球隊本週日迎來中華職棒36周年首場比賽，球隊前往中壢仁海宮祈求球隊旗開得勝，場場順利。（記者李容萍攝）

桃園市長張善政（右4）等人偕樂天桃猿職業棒球隊前往中壢仁海宮祈求球隊旗開得勝，場場順利。（記者李容萍攝）桃園市長張善政（右4）等人偕樂天桃猿職業棒球隊前往中壢仁海宮祈求球隊旗開得勝，場場順利。（記者李容萍攝）

桃園市長張善政（中）、中壢仁海宮董事王介禧（右2）致贈樂天桃猿職業棒球隊「666幸運骰子」、「金獅」及發財金等，祝福球隊力拚奪冠。（記者李容萍攝）桃園市長張善政（中）、中壢仁海宮董事王介禧（右2）致贈樂天桃猿職業棒球隊「666幸運骰子」、「金獅」及發財金等，祝福球隊力拚奪冠。（記者李容萍攝）

桃園市長張善政（右2）致贈樂天桃猿職業棒球隊「666幸運骰子」祝福球隊力拚奪冠。（記者李容萍攝）桃園市長張善政（右2）致贈樂天桃猿職業棒球隊「666幸運骰子」祝福球隊力拚奪冠。（記者李容萍攝）

中壢仁海宮準備招財的「金獅」。（記者李容萍攝）中壢仁海宮準備招財的「金獅」。（記者李容萍攝）

桃市府體育局準備「666幸運骰子」。（記者李容萍攝）桃市府體育局準備「666幸運骰子」。（記者李容萍攝）

象徵好彩頭的「紅龜粿香皂」。（記者李容萍攝）象徵好彩頭的「紅龜粿香皂」。（記者李容萍攝）

樂天桃猿職業棒球隊本週日迎來中華職棒36周年首場比賽，球隊前往中壢仁海宮祈求球隊旗開得勝，場場順利。（記者李容萍攝）樂天桃猿職業棒球隊本週日迎來中華職棒36周年首場比賽，球隊前往中壢仁海宮祈求球隊旗開得勝，場場順利。（記者李容萍攝）

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